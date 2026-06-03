Il 6 giugno “In campo per la Solidarietà” a Brusciano con Decibel Bellini, Pampa Sosa, Lucio Ciotola, Delia Paciello, McBlu76, Lo Stratega, in diretta tv

Brusciano. “In campo per la solidarietà”, l’evento che si terrà sabato 6 giugno dalle ore 10 allo stadio comunale di Brusciano per finanziare progetti sociali sul territorio. Con un biglietto simbolico di 5 euro si potranno incontrare tanti ospiti importanti e molti arriveranno a sorpresa nel corso della mattinata di sport e spettacolo organizzata da Felicetta Frattini in collaborazione con l’associazione scuola calcio “Progetto Giovani”.

Sul palco si alterneranno Daniele Decibel Bellini, speaker, dj e voce ufficiale dello stadio “Diego Armando Maradona”, Roberto Pampa Sosa ex calciatore ed ultimo numero 10 del Napoli, Marco Cannata il McBlu76 tifoso seguitissimo della pagina social “La Napoli Bene, Lo Stratega il tipster più famoso d’Italia, la giornalista e conduttrice televisiva Delia Paciello, il noto attore Lucio Ciotola, il direttore di Calcio Napoli 1926 Celeste Maione. Ospiti le telecamere di CalcioNapoli24 che trasmetterà l’evento in diretta sul canale 79 del digitale terreste con la produzione tecnica della MF produzione video di Francesco Busiello, Presenta il direttore de LaProvinciaonline Gabriella Bellini.

Una straordinaria macchina della solidarietà messa in moto da Felicetta Frattini che a Brusciano ricopre il ruolo di presidente del Consiglio Comunale, ma ha deciso di organizzare la “Giornata di Sport e Solidarietà”, come semplice cittadina. “Il mio ruolo istituzionale”, spiega Frattini, “mi ha portata, negli anni, a conoscere da vicino molte realtà territoriali e sociali che, purtroppo, nonostante l’attenzione e l’impegno costante del Comune, necessitano ancora di ulteriori interventi e sostegno per far fronte alle diverse esigenze del territorio. Da questa consapevolezza nasce il desiderio di promuovere un momento concreto di partecipazione, solidarietà e vicinanza al territorio. L’evento di sabato ha l’obiettivo di unire sport, inclusione e solidarietà, coinvolgendo famiglie, giovani, associazioni e cittadini in una giornata dedicata ai valori della condivisione e del sostegno reciproco. L’ingresso sarà previsto tramite un ticket simbolico di 5 euro, il cui ricavato sarà destinato a progetti sociali e ambientali sul territorio. Tra gli obiettivi dell’iniziativa vi sono:

• l’attivazione di un servizio di Taxi Sociale;

• la realizzazione di campi estivi per bambini di famiglie economicamente in difficoltà e altre attività sociali a loro dedicate.

• la promozione di iniziative educative e ambientali rivolte ai giovani e ai cittadini”.

Per l’acquisto dei biglietti è possibile rivolgersi al bar Felicia che si trova davanti allo stadio.