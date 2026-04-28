Il 7 maggio allo Slash+ del Vomero secondo appuntamento dell’unico dating show napoletano Ti Presento Un Amico

Torna con un secondo appuntamento Ti Presento Un Amico, lo show che permette ai single di conoscere nuove persone attraverso presentazioni ironiche, divertenti e coinvolgenti fatte dai propri amici! La serata, che punta a cambiare e innovare le regole non scritte del dating, si terrà nuovamente giovedì 7 maggio, alle ore 20, allo Slash+ di Via Gemito al Vomero, da anni luogo di ritrovo dei Millennials napoletani, che ha rinnovato la sua partnership con i creatori del format.

Nato da un’idea di Marta Capuozzo, comunicatrice strategica e social media manager con esperienza decennale anche nel campo del sociale, e di Francesco Marrazzo, sociologo e docente universitario di Fenomenologia dei Media e Media Literacy, Ti Presento Un Amico si propone come un modello originale, innovativo e leggero di evento generazionale in città.

Il format dell’appuntamento è caratterizzato da uno show, condotto dai due ideatori, in cui alcuni single verranno presentati su un palco da uno o più amici, che, attraverso una semplice presentazione in poche slides, dovranno rivelare pregi e difetti, red flag e talenti (più o meno) nascosti del proprio amico single. Gli organizzatori offriranno ai “presentatori” un template per le slides e qualche suggerimento, ma i presentati dovranno essere pronti a rispondere alle domande del pubblico e della “giuria popolare”!

“La prima serata ha catturato l’attenzione di un pubblico numeroso e attivo, che ha interagito attivamente con noi conduttori, nonché con presentatori e presentati. Anche sul fronte delle presentazioni, abbiamo avuto tantissime richieste provenienti da ragazzi e ragazze di età variabile tra i 25 e 45 anni” – dichiarano gli ideatori Marta Capuozzo e Francesco Marrazzo. “Questo ci ha dimostrato il forte interesse verso una formula nuova che permette di creare un ambiente stimolante e divertente per gli ospiti e un’occasione per giocare e prendersi in giro con molta auto-ironia per i single in cerca di nuovi amori, in maniera nettamente opposta a quanto avviene sempre più spesso su social network e dating app, non più percepiti come spazi di confronto libero e sereno”.

La seconda serata prevederà un numero più ristretto di presentazioni e una maggiore interazione con il pubblico, attraverso momenti di domande e risposte, premi (ovviamente ironici e non competitivi) e qualche sorpresa. Chi è interessato a presentare il proprio amico single – o a proporre doppie presentazioni a vicenda, soluzione che ha suscitato già forte coinvolgimento nel primo appuntamento del dating show – è invitato a prenotarsi al più presto!

Informazioni sull’evento:

Il secondo appuntamento di Ti Presento Un Amico si svolgerà giovedì 7 maggio a partire dalle ore 20 allo Slash+ di Via Vincenzo Gemito 20, Napoli (quartiere Vomero). La sede dell’evento è raggiungibile in auto o con mezzi pubblici (metro L1 fermata Quattro Giornate). L’ingresso alla serata, comprensivo di drink, ha un costo di 10 euro e sarà invece gratuito per chi prepara le slides e presenta il proprio amico single. Questi ultimi dovranno candidarsi scrivendo all’indirizzo di posta elettronica tipresentounamiconapoli@gmail.com e inviando una presentazione possibilmente entro il 5 maggio.

È possibile seguire la pagina Instagram per ricevere tutti gli aggiornamenti: https://www.instagram.com/tipresentounamiconapoli?igsh=MWlnMm1idHg1NWUxdA==

I biglietti della serata sono disponibili in prevendita al seguente link: https://slash-plus.eventcube.io/events/95398/ti-presento-un-amico-slash/