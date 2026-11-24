La cerimonia della prima edizione del Premio giuridico nazionale “Umberto Merola” si terrà presso la Biblioteca A. De Marsico, Castel Capuano, il giorno 9 dicembre 2026, piazza E. De Nicola, 2, Napoli, alle ore 14,30.

Il Premio è stato organizzato con l’associazione Amici di Giambattista Vico che opera sul territorio napoletano e campano da venti anni. Un premio che riconosce il valore del merito, dell’impegno, della competenza.

L’obiettivo del Premio, intitolato a Umberto Merola, giurista napoletano, avvocato e magistrato, non soltanto vuole valorizzare elaborati meritevoli, ma promuovere la cultura giuridica come strumento fondamentale di crescita sociale e civile. Il Diritto e la Costituzione italiana diventano così il cuore di un’iniziativa che vuole favorire il dialogo tra studio, professione e società contemporanea. Il Premio rappresenta una scelta dal forte valore simbolico e culturale. Significa riconoscere il sapere giuridico come una via verso la verità, la giustizia e la consapevolezza democratica, offrendo alle nuove generazioni un punto di riferimento umano e professionale. Un messaggio particolarmente attuale in un tempo in cui il rapporto tra legalità, etica e società assume un’importanza sempre più centrale. Il Premio punta inoltre a diventare un appuntamento stabile nel panorama culturale e giuridico italiano, attraverso incontri pubblici, eventi dedicati ai laureati, momenti di confronto con professionisti del settore e una cerimonia di premiazione capace di coinvolgere il Comune di Napoli, scuole, insegnanti, scrittori, istituzioni, avvocati, giudici e procuratori.

Tra gli obiettivi dell’iniziativa vi è anche quello di rafforzare il legame tra territorio e cultura giuridica, valorizzando le radici locali e aprendo un dialogo tra tradizione e contemporaneità. In quest’ottica, il patrocinio del Comune rappresenta un importante riconoscimento del valore culturale e sociale del progetto, contribuendo a dare ulteriore visibilità a un’iniziativa destinata a crescere nel tempo. Grandi novità e prospettive ci saranno nella seconda edizione.

Con il Premio Giuridico Nazionale “Umberto Merola”, la memoria diventa occasione di formazione, confronto e crescita collettiva, nel nome di un uomo che ha dedicato la propria vita all’insegnamento e alla difesa dei valori più autentici del Diritto. L’obiettivo del Premio non è stato soltanto valorizzare elaborati meritevoli, ma promuovere la cultura giuridica come strumento fondamentale di crescita sociale e civile. Il Diritto e la Costituzione italiana diventano così il cuore di un’iniziativa che vuole favorire il dialogo tra studio, professione e società contemporanea.

Partendo dal presupposto che ogni grande realtà metropolitana sia difficile da gestire e organizzare in maniera ottimale, nel territorio campano si lotta quotidianamente per educare alla buona vivibilità e per imprimere valori morali ed etici per fare in modo che all’illecito si contrapponga sempre la legalità, il buon senso, il diritto, il dovere dei singoli cittadini e la responsabilità civile.

La finalità di chi crede nel sogno napoletano è potersi riappropriare materialmente e moralmente degli spazi e dei luoghi in cui l’illegale la fa da padrone.

Migliaia sono le iniziative sul piano sociale, educativo e letterario che creano, realizzano e portano avanti con notevoli difficoltà progetti, il cui obiettivo comune è celebrare la legalità e ridare dignità alla città. Rientra nel panorama delle proposte attive sul tessuto urbano un innovativo e interessante progetto giuridico ideato e presentato dalla dottoressa Daniela Merola e dall’Associazione Culturale “Amici di G. B. Vico”, nella persona del presidente Carmine Serena.

Gli organizzatori hanno tenuto a precisare durante il Comunicato Ufficiale della Presentazione del prestigioso premio, tenutosi nella sede storica dell’Associazione, il 9 giugno scorso, un concetto molto importante – “Riconoscere il valore del merito, della competenza e dell’impegno è fondamentale nella nostra comunità e in quella italiana” – perché quello che conta davvero è il merito consapevole. Inoltre, il Premio giuridico “Umberto Merola” ha l’intenzione di sostenere e celebrare le giovani menti responsabili e capaci per promuovere l’educazione morale e il rispetto civile – “Il merito nasce dall’incontro tra talento, dedizione e risultati conseguiti”.

Napoli e tutta la Campania si impegnano, pertanto, con grande passione e dedizione nel ricordare quanto una società operante, che valorizzi e ricompensi il merito, stimoli la voglia di fare, l’iniziativa e la compartecipazione attiva dell’individuo e della comunità per mantenere saldo un substrato civile che crede ardentemente nel progresso, nell’innovazione e nella convivenza sociale.

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