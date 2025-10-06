Il campano Paolo Manna giudice internazionale al “The Art of Massage” – Congresso Internazionale Legnica, Polonia | 03-05 ottobre 2025

Si è appena concluso il prestigioso congresso internazionale “The Art of Massage”, svoltosi dal 3 al 5 ottobre 2025 a Legnica, in Polonia, che ha visto Paolo Manna, rinomato operatore del benessere originario di Pontelandolfo (BN) e ideatore del Mountain Massage, partecipare in qualità di giudice internazionale.



Questo evento esclusivo unisce formazione, arte del tocco e momenti di eccellenza nel massaggio. È nato dalla passione per il mestiere, dall’esigenza di creare nuovi standard qualitativi nel settore del benessere del corpo e del viso e dal rispetto per il potenziale terapeutico del massaggio. The Art of Massage è un luogo in cui terapisti, cosmetologi, insegnanti, leader del settore, marchi e appassionati si incontrano per scambiare conoscenze, esperienze e un tocco che porta conforto e forza.



Paolo Manna ricopre il ruolo di vicepresidente della Federazione Mondiale del Massaggio – della Terapia Manuale – Nuad Thai ©️®️ per le regioni Trentino e Campania, promuovendo il dialogo tra realtà locali e internazionali e sostenendo attivamente la formazione continua degli operatori.



La partecipazione di Paolo Manna rappresenta l’ennesima conferma del suo valore professionale ed umano. Da oltre quindici anni dirige la Spa dello Sport Hotel Pampeago, rinomato resort nel cuore delle Dolomiti, dove ha saputo creare un connubio unico tra trattamenti d’eccellenza e ambiente naturale, valorizzando ogni esperienza dei clienti con competenza e sensibilità.



Durante il resto dell’anno, collabora attivamente con numerosi centri estetici e del benessere in Molise e Campania, contribuendo a diffondere una cultura del benessere fondata sulla continua evoluzione e sull’attenzione alla persona.



“È stato un grande onore far parte di questo congresso internazionale e lavorare a fianco di Jonathan van Put, presidente della Federazione Ufficiale del Mondo di Massaggio – Terapia Manuale – Nuad Thai ©️®️, di tutti i colleghi giudici e dei partecipanti provenienti da tutto il mondo,” ha dichiarato Paolo Manna al termine dell’evento.

Ha inoltre voluto ringraziare Monika Szczotka, organizzatrice dell’evento, per la professionalità e la passione con cui ha coordinato ogni dettaglio della manifestazione.



La sua partecipazione a The Art of Massage sottolinea ancora una volta il prestigio e la riconosciuta professionalità di un operatore che porta il meglio del wellness italiano anche oltre i confini nazionali, arricchendo il settore con innovazioni come il Mountain Massage.