Il cantautore Moonaciè pubblica Vivo: primo singolo del nuovo album prossimamente in uscita

È disponibile su tutte le piattaforme digitali “Vivo”, il singolo che inaugura il percorso verso “Figl’ d’’a luna”: album d’esordio del cantautore Moonaciè, atteso per la prossima primavera. Pubblicato dall’etichetta Vesuvio Vibes Record e distribuito da Felix Music, il singolo va oltre la dimensione musicale per farsi racconto di vita. “Vivo” è una canzone-manifesto, un atto di consapevolezza che prende forma attraverso parole e suoni capaci di narrare la rinascita dopo il silenzio, la forza che nasce dalle ferite e il bisogno universale di tornare a respirare davvero.

ASCOLTA QUI



Nel brano Moonaciè, nome d’arte di Giuseppe Russo, dà voce a un racconto intimo e intenso, in cui lo sguardo si solleva verso il cielo come gesto simbolico di ripartenza. È da lì che nasce l’urgenza di sentirsi di nuovo vivi, di ritrovare fiducia, di lasciarsi attraversare da qualcosa di più grande. “Vivo” parla di quel momento sospeso in cui ci si ferma, si guarda oltre e si comprende di essere parte di un universo immenso, capace di restituire senso, direzione e coraggio al quotidiano. Una narrazione emotiva e profonda, sostenuta da una scrittura autentica e da un’atmosfera sonora che anticipa con chiarezza l’identità artistica dell’intero progetto.

FOTO SINGOLO “VIVO”



GUARDA IL VIDEO

Moonaciè nasce a Maddaloni, in provincia di Caserta, il 15 agosto 1994, e cresce in una famiglia in cui la musica e la tradizione della canzone classica napoletana rappresentano un linguaggio quotidiano e un patrimonio emotivo condiviso. A soli tre anni inizia a suonare il pianoforte e a cantare, avvicinandosi alla musica in modo naturale, quasi inevitabile. Da bambino resta affascinato dai dischi di Renato Carosone e Pino Daniele ascoltati in famiglia e prova a riprodurne melodie e ritmi su una vecchia tastiera Farfisa regalatagli dal nonno: un gesto semplice che segna l’inizio di una ricerca destinata a durare nel tempo. La passione si trasforma presto in disciplina e studio. Moonaciè intraprende un percorso accademico che lo porta a laurearsi in Pianoforte Jazz presso il Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento, conseguendo il titolo a 25 anni. Parallelamente, a 17 anni, inizia a scrivere canzoni, componendo testi e musiche mossi da un’esigenza autentica di raccontarsi e di dare forma sonora alle proprie emozioni.

Il progetto Moonaciè nasce dall’incontro tra radici partenopee e sonorità contemporanee, con brani in lingua napoletana attraversati da influenze pop-jazz e da una scrittura intima, narrativa e quasi cinematografica. “Vivo” è la prima luce di questo universo artistico: un brano che non chiede soltanto di essere ascoltato, ma sentito. Un inizio che promette profondità, identità e verità, in attesa che “Figl’ d’’a luna” ne sveli completamente il racconto.

Riferimenti social artista:

INSTAGRAM: