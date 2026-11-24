IL CAPPELLO DI MARADONA

NUOVO TEATRO SANCARLUCCIO

SABATO 28 (ORE 20:30) E DOMENICA 29 NOVEMBRE (ORE 18)

CON VALERIO PICCOLO, SCRITTO E DIRETTO DA FRANCESCA ZANNI

C’è un bar a Napoli dove in una teca è conservato un capello di Maradona. Quando un uomo entra nel bar per prendere un caffè, quella strana reliquia mette in moto i suoi ricordi e la sua memoria torna a quando era un ragazzo nella Napoli a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, tra i vicoli pieni di motorini, un campetto di pallacanestro spelacchiato tra i palazzi di periferia e l’ombra dell’eroina

che lo aveva quasi inghiottito. Era una scorciatoia che all’epoca molti prendevano e che lui stesso aveva imboccato. Ma un attimo prima di cadere il ragazzo viene salvato da un incontro fortuito: una musicassetta passata di mano in mano. Dentro c’è una canzone che gli rimette i pensieri in ordine e lui capisce che per sopravvivere deve trasformare il caos che ha dentro in armonia. In un racconto parallelo e assonante, Maradona vive le sue stagioni vincenti per poi imboccare la parabola discendente che lo porterà a lasciare Napoli. I percorsi del ragazzo e di Maradona si sfioreranno più volte senza incrociarsi mai. In un mosaico di aneddoti e voci – a volte ironiche e leggere, a volte più emozionanti e profonde – affiorano i ricordi dell’uomo, legati alle canzoni (originali e cover) suonate e cantate dal vivo come se fosse ancora nel locale in cui si esibiva quando viveva a Napoli. La pallacanestro è stata la sua grammatica: gli ha insegnato ritmo, respiro, pazienza, lavoro di squadra. L’eroina è stata la confusione, la curiosità storta, un modo per sentirsi invincibile. La musica è stata la sua redenzione, la strada più naturale per ritrovare sé stesso. Alla fine dello spettacolo quello che resta è il sapore di un viaggio, il viaggio di un ragazzo che per diventare grande ha trova nell’accoppiata più semplice del mondo – un pallone e la musica – il suo modo per restare in piedi.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…