Il Centenario del Napoli incontra l’arte dei Campi Flegrei: tre Magnum Flegreo diventano opere d’arte

Cantine Federiciane celebra i 100 anni del Calcio Napoli con tre pezzi unici firmati dall’artista vetraia Annalisa Saggiomo per il progetto Flegreo-Art

Napoli, agosto 2026 – Cento anni di storia, passione e appartenenza incontrano l’arte e l’identità dei Campi Flegrei. È da questo intreccio che nasce l’omaggio di Cantine Federiciane al Centenario del Calcio Napoli: tre Magnum di Flegreo Bollicine – Cuvée Metropolitano, trasformate in vere e proprie opere d’arte attraverso il lavoro dell’artista vetraia Annalisa Saggiomo di Vetrarte.

Tre pezzi unici, realizzati in collaborazione con l’artista e inseriti nel progetto Flegreo-Art, che racconta il territorio attraverso il dialogo tra vino, arte e creatività.

Ogni bottiglia è un’opera irripetibile. Dipinta interamente a mano, porta sulla propria superficie un racconto fatto di colore, materia e suggestioni, trasformando una Magnum di spumante in un oggetto da collezione capace di racchiudere l’anima creativa dei Campi Flegrei.

Un omaggio speciale, pensato per celebrare una ricorrenza altrettanto speciale: il Centenario del Calcio Napoli, una storia lunga un secolo che appartiene non soltanto allo sport, ma alla cultura e all’identità di una città e di un territorio.

Flegreo-Art: quando il vino diventa arte

Il progetto Flegreo-Art nasce dalla volontà di Cantine Federiciane di creare un ponte tra il mondo del vino e quello dell’arte, valorizzando al tempo stesso la forte identità dei Campi Flegrei.

In questa occasione, il progetto incontra l’estro creativo di Annalisa Saggiomo, artista vetraia di Vetrarte, che ha interpretato le tre Magnum rendendole differenti e irripetibili.

Non semplici bottiglie, dunque, ma creazioni artistiche da conservare, nelle quali il vino diventa esperienza visiva oltre che sensoriale.

A impreziosire le opere è Flegreo Bollicine – Cuvée Metropolitano, una cuvée vivace e raffinata, dove eleganza e carattere si incontrano in un perlage fine e persistente. Uno spumante pensato per accompagnare i momenti speciali e che, in questa speciale edizione artistica, trova una nuova dimensione: quella del pezzo unico da collezione.

Tre Magnum, tre opere uniche, una storia lunga cento anni

Le tre bottiglie celebrative sono state concepite come pezzi unici, espressione di un incontro tra territorio, arte e passione.

Da una parte il mondo del vino e dei Campi Flegrei, dall’altra l’arte e la creatività contemporanea; al centro, il Napoli, simbolo di una città capace di trasformare la propria identità in una storia universale.

Il risultato è una collezione esclusiva che celebra il Centenario attraverso un linguaggio diverso, quello dell’arte applicata al vino: tre Magnum da 1,5 litri, dipinte a mano e realizzate in esemplari unici.

Un progetto che parla di Napoli senza dimenticare le sue radici, di un territorio vulcanico e creativo, e di quella capacità tutta partenopea di trasformare una bottiglia in un racconto.

Flegreo-Art non è solo vino: è espressione artistica, territorio e passione, racchiusi in una creazione esclusiva.

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