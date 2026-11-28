Il 10 dicembre 2026, presso il The Space Cinema Moderno di Roma, viene presentato ufficialmente “Luxury Frames”, il primo documentario interamente dedicato al Marateale – Premio Internazionale. Diretto dalla regista Monica Bartolucci, l’opera si avvale dell’interpretazione e della voce narrante di Reyson Grumelli, affiancato da Giulia Ragazzini.

Ambientato nei luoghi simbolo del Premio Internazionale Marateale, Luxury Frames si propone di esplorare il cinema al di là della luce abbagliante dei riflettori. Attraverso le testimonianze dirette di attori e professionisti del settore, il docufilm indaga la dimensione più autentica dello spettacolo: dal silenzio della preparazione ai momenti che precedono il red carpet, portando alla luce emozioni, fragilità, ambizioni e percorsi di rinascita.

La partecipazione a questo progetto si inserisce in un momento di forte consolidamento professionale per Reyson Grumelli. Il 2026 lo vede infatti protagonista al cinema con l’esordio sul grande schermo in Storia di una Mistress (opera prima di Ciro Tomaiuoli) e nel docufilm sperimentale Six Lives – Sei Vite. L’eclettismo del giovane attore spazia dalle prime esperienze sul set in Nonna ci produce un film (2022), Un posto sicuro (2023) e Katabasis (2023), fino alla dimensione internazionale con la partecipazione alla serie televisiva statunitense FBI International. La sua poliedricità mediatica comprende inoltre la co-conduzione del programma Love Game su Rai 2 e l’esordio musicale come co-autore e interprete del brano Non m’importa insieme a Francesco Facchinetti e Matteo Leva.

«Il 2026 rappresenta per me un capitolo fondamentale – dichiara Reyson –. Passare da ruoli complessi come quello in “Storia di una Mistress” alla sperimentazione pura di “Six Lives” e al racconto umano di “Luxury Frames” mi permette di esplorare linguaggi espressivi differenti e di mettermi costantemente in discussione come attore.»

L’attività artistica di Reyson Grumelli proseguirà anche nei mesi invernali: a partire dal mese di dicembre 2026 l’attore sarà impegnato in Sicilia per l’avvio delle riprese di un nuovo lungometraggio cinematografico, mentre all’inizio del 2027 è prevista l’uscita del docufilm Bu Bu Set, anch’esso diretto da Monica Bartolucci.

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