IL CORPO CONSOLARE DI NAPOLI INCONTRA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ROBERTO FICO E IL RETTORE DELLA FEDERICO II ANDREA MAZZUCCHI

Giornata di incontri istituzionali per il Corpo consolare di Napoli, i cui componenti guidati dal Decano Elio Pacifico e dal Segretario Generale Mariano Bruno, sono stati ricevuti alla Regione Campania dal Presidente Roberto Fico e all’Università Federico II di Napoli dal Rettore Andrea Mazzucchi.

A comporre la delegazione, oltre al Decano del Corpo Consolare di Napoli Elio Pacifico, Console Generale della Repubblica Dominicana, e al Segretario Generale del Corpo Consolare di Napoli Mariano Bruno, Console Onorario del Principato di Monaco, sono stati i Consoli di carriera Mourad Dahmani (Algeria), Salifou Diadiou (Senegal), Javier Triana Jimenez (Spagna), Terrence Flynn (Stati Uniti d’America), Javier Josè Gomez Betancourt (Venezuela), e i Consoli Erik Klingenberg (Danimarca), Lars Klingenberg (Finlandia), Alberto Carotenuto (Giappone), Gianluca Eminente (Islanda), Gilda Pacifico (Romania), Mario Mattioli (Thailandia), Giuseppe Lettieri (Albania), Silvio Piantanida (Angola), Paul Kyprianou (Cipro), Giovanni Cestari (Repubblica Democratica del Congo), Dario Scalella (Corea), Alessandro Iovino (Costa d’Avorio), Francesca Giglio (Filippine), Stefano Ducceschi (Germania), Valentina Mazza (Kazakhstan), Gianluigi Traettino (India), Marcella Testa (Indonesia), Zakhia El Kouba (Libano), Arturo Palma (Macedonia del Nord), Antonio Paone (Mongolia), Francesca Aloia (Norvegia), Giuliana Alvino (Paesi Bassi), Dario Dal Verme (Polonia), Pierfrancesco Valentini (Regno Unito), Andrea Torino (Repubblica di San Marino), Jacopo Fronzoni (Slovenia), Raffaella d’Errico (Svizzera), Francesco Cossu (Zambia).

Gli incontri rientrano in una serie di appuntamenti istituzionali che il Corpo Consolare ha organizzato per consolidare i rapporti tra i Paesi rappresentati a Napoli e le Istituzioni locali.

Il Decano Elio Pacifico ha aperto l’incontro alla Regione Campania dichiarando: “Il Corpo Consolare ha da sempre operato come una cerniera ed un facilitatore tra i Paesi e le Istituzioni, favorendo lo sviluppo di relazioni bilaterali senza mai entrare nelle decisioni e nella sovranità di ogni singolo Paese. L’interlocuzione con la più importante Istituzione territoriale, la Regione, porterà ottimi risultati sia ai Paesi qui rappresentati e sia al territorio, supportando la crescita del prodotto interno lordo regionale”,

Il Segretario Generale Mariano Bruno ha ribadito l’importanza della collaborazione istituzionale in un momento storico in cui i conflitti affliggono l’intero pianeta e hanno effetti devastanti sia da un punto di vista sociale che economico. E’ proprio per questo che bisogna costruire ponti di amicizia, collaborazione e solidarietà ritenendo che una proficua collaborazione con la Regione possa portare ai risultati sperati.

“L’incontro di oggi – ha affermato il Presidente della Regione Campania Roberto Fico – rappresenta un’importante occasione di conoscenza reciproca e di confronto con i rappresentanti dei Paesi presenti sul nostro territorio. La Campania ha una storia profondamente legata agli scambi tra popoli e culture e ha una posizione strategica nel Mediterraneo. Vogliamo valorizzare questa identità, facendo leva sulla ricchezza del nostro patrimonio culturale, scientifico e produttivo. Il Corpo Consolare di Napoli – ha continuato Fico – rappresenta un interlocutore prezioso per promuovere nuove opportunità in ambito istituzionale, economico, culturale e accademico, favorendo al tempo stesso l’incontro tra comunità e la conoscenza delle diverse realtà presenti in Campania. Il nostro obiettivo è costruire un rapporto stabile e continuativo, fondato sull’ascolto e sull’individuazione di priorità strategiche comuni”.

Molto proficua anche la discussione con il nuovo Rettore della Federico II Andrea Mazzucchi, nel corso della quale sono emerse molte ed interessanti proposte volte allo scambio di studenti con le altre università dei Paesi rappresentati, e ad iniziative da realizzare con istituti di ricerca, Academy, incubatori e start Up.

Entrambe le riunioni sono terminate con l’usuale foto di gruppo e lo scambio di doni

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