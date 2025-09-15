Il Giardino delle Zucche di Pignataro Maggiore torna con distesa di fiori di tagete, labirinto infestato, visite didattiche

Oltre 60.000 visitatori ogni anno, migliaia di zucche da intagliare trasportate con i tradizionali “red wagon”, i cartellini rossi, laboratori, attività didattiche e ricette a base di zucca e spezie d’autunno. Sabato 20 settembre alle 9, inaugura la nona edizione de “Il Giardino delle Zucche – Pumpkin Patch” ideato da Emily Turino, il primo in Italia, il più grande d’Europa e quest’anno ancora più “green” e “dog friendly”. Fino al 2 novembre, per i visitatori, la possibilità di vivere un’esperienza autunnale autentica a stelle e strisce, che dal 18 ottobre torna anche con scenari horror completamente rinnovati. Le novità: la distesa dei fiori di tagete: un tappeto arancione che celebra l’autunno, simbolo di speranza e rinascita, con installazioni sensoriali, degustazioni e infusi stagionali. Il doppio labirinto di mais: uno didattico, pensato per orientarsi e divertirsi e il labirinto infestato, che a fine ottobre si trasforma in un vero “incubo rurale” con nuove scenografie da brivido. Il percorso didattico potenziato con visite per scuole e famiglie, intaglio e pittura delle zucche, nuove tappe dedicate alle api. I giochi agricoli con tappeti jumping, trattorini, sabbiera con escavatori e circuiti immersi nel verde. L’area “dog friendly” con spazio riservato ai cani e biscotti alla zucca. Il giardino da record che profuma d’autunno, nasce dall’idea di Emily Turino, italo-americana, cresciuta tra le zucche del Connecticut, che ha fatto diventare il “pumpkin patch” di Pignataro Maggiore un punto di riferimento nazionale. Nato da un’azienda agricola a conduzione familiare è anche l’unico in Italia a produrre le sue zucche. «Con la mia famiglia, nove anni fa – spiega Emily – abbiamo aperto le porte della nostra azienda agricola trasformandola in un luogo di meraviglia. Qui non c’è un parco a tema, ma la vita autentica di chi coltiva, cucina e accoglie gli ospiti con le mani nella terra e il cuore tra le zucche. Il nostro motto resta: “semina ricordi, raccogli emozioni”». Anche quest’anno torna l’iniziativa “Luoghi d’Autunno“, lanciata per creare una rete nazionale di ristoratori, albergatori e botteghe, che celebra la stagione con piatti, eventi e progetti dedicati. Chi aderisce riceve lo sticker ufficiale e viene inserito nella mappa italiana dei luoghi che condividono l’amore per l’autunno. Altra novità di questa edizione, la collaborazione con Campania ArteCard, che permette ai visitatori del giardino di scoprire a condizioni agevolate il patrimonio artistico e culturale della regione. Un’iniziativa che rafforza il legame tra natura, cultura e turismo, invitando famiglie e viaggiatori da tutta Italia a vivere l’autunno in Campania a 360 gradi. Non manca il pumpkin shop dove è possibile trovare i tre libri per bambini scritti da Emily a tema autunno, ghirlande e decorazioni fatte a mano, fiori essiccati e prodotti agricoli a tema. Si tratta di un’esperienza autentica e sostenibile, “Il Giardino delle Zucche – pumpkin patch” è infatti realizzato con materiali compostabili, fatto di zucche coltivate in loco, ricette stagionali vegetariane e vegane, come il pumpkin bread, il pumpkin spice latte e il gelato alla zucca, basato sull’autoproduzione agricola. L’area dei giochi agricoli ampliata, pensata per ogni fascia d’età, insegna il contatto con la terra, la pazienza, alla scoperta del ciclo delle stagioni.

Info e prenotazioni su sito ilgiardinodellezucchepp.it