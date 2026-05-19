Il gioco è donna: a La Play l’edizione del suffragio universale. Giochi Uniti c’è

La Play – Festival del Gioco dedica la XVII edizione agli ottant’anni dal suffragio universale femminile in Italia. Giochi Uniti risponde con una presenza a Bologna che abbraccia il tema e lo porta al tavolo: dal 22 al 24 maggio, anteprime, tornei e i festeggiamenti per il ventesimo anniversario della casa editrice partenopea.

NAPOLI – Nel 1946 le donne italiane votarono per la prima volta. Ottant’anni dopo, La Play – Festival del Gioco sceglie quell’anniversario come tema della sua XVII edizione, costruita attorno al claim Gaming is sharing – Il gioco è di tutte: una riflessione sul gioco come pratica di partecipazione, voce e condivisione. Giochi Uniti, casa editrice partenopea tra i principali distributori italiani di giochi da tavolo, raccoglie quell’invito e porta a Bologna, dal 22 al 24 maggio 2026 a BolognaFiere, una presenza che guarda nella stessa direzione.

La connessione tra gioco e partecipazione non è metaforica per Stefano De Carolis, direttore operativo di Giochi Uniti: «Giocare attorno a un tavolo è uno degli atti più democratici che esistano: le regole valgono per tutti, la voce di ciascuno conta, e il risultato dipende da come si sta insieme. Ottant’anni fa le donne italiane hanno ottenuto il diritto di sedere a quel tavolo – quello della politica, della vita pubblica, della cittadinanza. Noi pensiamo che ricordarlo attraverso il gioco non sia una forzatura: è esattamente il punto».

Giochi Uniti sarà presente con i suoi giochi da tavolo al Padiglione 20, Stand B2. Tra le anteprime di giochi da tavolo spiccano Cardia – Guardiani della Natura, prima espansione di Duello per Cardia, il debutto del Playmat ufficiale di Cardia e Tainted Grail: Re della Rovina, nuova avventura standalone nell’universo oscuro del titolo. Completano le novità Luthier, Candy Utopia, Chicken vs Hotdog, la nuova edizione di Wizard, Dreadful Meadows e Boxtop Pinball: Casa Stregata.

Sul fronte competitivo, venerdì 22 maggio sono in calendario i Last Qualifier di Carcassonne e Catan al Piano Ammezzato del Padiglione 20 e il Torneo Italiano di Duello per Cardia nell’Area Demo. Le Finali Nazionali di Carcassonne e Catan si disputeranno rispettivamente sabato 23 e domenica 24 maggio. Sul fronte competitivo, venerdì 22 maggio sono in calendario i Last Qualifier di Carcassonne e Catan al Piano Ammezzato del Padiglione 20 e il Torneo Italiano di Duello per Cardia nell’Area Demo. Le Finali Nazionali di Carcassonne e Catan si disputeranno rispettivamente sabato 23 e domenica 24 maggio. Play, per Giochi Uniti, sarà anche occasione di incontro con game designer: durante la giornata di sabato 23 maggio saranno attivi tavoli demo guidati da Federico Marcucci, autore di Candy Utopia e Samuele Tabellini, co-autore del Gioco dell’Anno 2025 Botanicus.

L’edizione 2026 coincide con i vent’anni di Giochi Uniti. Sabato 23 maggio, dalle 17:00 alle 19:00 nell’Area Demo del Padiglione 20, la casa editrice festeggia con «Birra e Giochini»: due ore di partite aperte, party game e gadget esclusivi per chi ha condiviso questi vent’anni di gioco e per chi si avvicina per la prima volta.