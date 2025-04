Il Gruppo Bardelli al Coverings 2025: innovazione e design nelle nuove collezioni di Ceramica Bardelli e Appiani

Il Gruppo Bardelli partecipa al Coverings 2025, il più importante evento internazionale dedicato al settore delle superfici ceramiche, che si terrà dal 29 aprile al 2 maggio a Orlando negli Stati Uniti. Per questa occasione, il Gruppo presenterà tre nuove collezioni all’avanguardia, progettate per rispondere alle esigenze di ogni tipo di ambiente con un mix di innovazione, estetica e qualità artigianale.

Ceramica Bardelli presenta Segmenti

Segmenti_Ceramica

Ceramica Bardelli presenta Segmenti una nuova collezione di listelli 5×20 cm che unisce armoniosamente artigianalità e innovazione.

La collezione si sviluppa attraverso tre interpretazioni distintive—Ceramica, Naturae e Compatta—ognuna caratterizzata da texture uniche e da una palette cromatica attentamente curata, che spazia dal bianco e grigio-nero al grigio freddo, terracotta, verde e blu. Ogni pezzo è un’espressione di eleganza e versatilità, frutto di un perfetto equilibrio tra maestria artigianale e avanzata tecnologia ceramica. Ogni variante racconta una storia diversa

Ceramica Bardelli lancia Sinfonia

Sinfonia

Ceramica Bardelli introduce Sinfonia, una collezione dal forte impatto estetico caratterizzata da una base craquelé su gres porcellanato ingelivo, ottenuta attraverso un processo particolare in cui lo smalto artigianale viene sottoposto a fratture e successivamente protetto da una fibra protettiva nanotech smalto applicata. Sinfonia è ideale per ambiente interni e il rivestimento di pareti esterne ed è disponibile in due formati 20×20 cm (8”x8”) e 10x10cm (4”x4”) pezzo singolo o su rete 30x40cm (12”x16”) e in sei tonalità raffinate e tipiche del craquelé: bianco, verde, turchese, azzurro, blu e crema. Il risultato è un’estetica artigianale ricreata in chiave industriale perfetta per ambienti dallo stile mediterraneo.

Sinfonia: un’armonia visiva dove la tradizione del craquelè incontra il design contemporaneo. Formati eleganti, superfici vibranti e una palette raffinata danno vita a spazi che cantano bellezza e unicità.

Appiani presenta Coriandoli

Appiani, marchio storico del Gruppo Bardelli specializzato nel mosaico ceramico, presenta Coriandoli, una nuova collezione di mosaici esagonali che riprende le proporzioni della collezione iconica Eden, disponibile nei formati 2,5×2,8 cm ma con uno spessore ridotto di 4 o 4,5 mm rendendola più leggera e versatile. Può essere montata su rete 30×30 cm (12”x12”). Coriandoli si contraddistingue per la sua forma extraslim e dai bordi squadrati e per la sua palette di otto colori vivaci e intensi capaci di donare calore e dinamismo agli spazi. Inoltre, la collezione introduce una nuova tecnologia full body garantendo una maggiore uniformità materica e resistenza e protezione antimacchia Shield+.

Coriandoli: un mosaico ultrasottile in gres porcellanato full body, con colori unici che uniscono innovazione e design.