Il mentalista Luca Volpe si mette alla prova sfidando l’AI

Un esperimento sociale e psicologico ha messo a confronto l’intuizione del celebre mentalista internazionale con i modelli Gemini, ChatGPT, Claude e Qwen per capire se gli algoritmi possano davvero prevedere le decisioni umane.

Può l’Intelligenza Artificiale prevedere le nostre scelte o esiste ancora un’imprevedibile componente umana legata a emozioni, contesto e intuizione? Per rispondere a questa domanda, il mentalista di fama internazionale Luca Volpe ha ideato “Decision Lab”, un esperimento scientifico-comportamentale condotto insieme a Francesco Russo, giornalista indipendente nel ruolo di garante.

L’esperimento ha coinvolto tre partecipanti, coordinati in totale autonomia dal giornalista garante, senza alcun contatto reciproco o con gli analisti. Ciascun partecipante è stato chiamato a prendere decisioni personali basate su opzioni grafiche, cromatiche e concettuali. Parallelamente, le medesime informazioni e scenari sono stati sottoposti a quattro tra i più avanzati modelli di AI al mondo — Gemini, ChatGPT, Claude e Qwen — oltre che a Luca Volpe, che ha applicato tecniche di osservazione e psicologia comportamentale.

I Risultati dell’Esperimento

I dati emersi dal test hanno evidenziato un netto divario tra l’analisi algoritmica e l’interpretazione umana:

– Luca Volpe: 3 risposte corrette su 3 (100% di accuratezza)

– Gemini: 2 risposte corrette su 3

– Claude: 2 risposte corrette su 3

– ChatGPT: 2 risposte corrette su 3

– Qwen: 1 risposta corretta su 3

Mentre i sistemi di Intelligenza Artificiale hanno elaborato modelli probabilistici basati sull’analisi sintattica e simbolica dei dati, l’approccio di Luca Volpe ha dimostrato la superiorità dell’osservazione psicologica e dell’intuito, con un riscontro anche sulla presenza fisica.

“Il nostro scopo non era decretare la vittoria dell’uomo sulla macchina,” spiega Luca Volpe. “Viviamo in un’era in cui deleghiamo sempre più decisioni agli algoritmi. Decision Lab dimostra che, sebbene l’AI eccella nell’elaborare grandi quantità di dati, la mente umana resta guidata da un mix irripetibile di emozioni, esperienze e relazioni”.

Coincidendo con la presentazione di Decision Lab, è stato annunciato il lancio del suo nuovo sito ufficiale. La piattaforma raccoglie i case studies, le attività di Executive Keynote e la produzione dell’autore, premiato con il Robert-Houdin D’Or come Best Mentalist in Europe e membro del prestigioso The Magic Circle di Londra (M.I.M.C. Gold Star). Il progetto “Decision Lab” proseguirà nei prossimi mesi come laboratorio itinerante in collaborazione con aziende e università.

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