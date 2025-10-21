Il messaggio della Consigliera Regionale Lettieri agli studenti: “Non siete un numero”

Nella giornata di ieri, presso l’Istituto Munari di Acerra, la consigliera regionale Vittoria Lettieri ha partecipato alla cerimonia di premiazione dei quattordici studenti che hanno conseguito il diploma con il massimo dei voti, 100 e 100 e lode, entrando così a far parte dell’Albo d’Oro della scuola, istituito lo scorso anno dalla dirigente scolastica Lea Vitolo.

Nel suo intervento, la consigliera Lettieri ha voluto rivolgere ai ragazzi un messaggio: “Nessun essere umano deve essere considerato un numero”. Un invito a non misurare il proprio valore solo attraverso i voti o i risultati, ma a ricordare che ciò che definisce davvero una persona è il percorso, l’impegno e la passione con cui sceglie di affrontarlo. “I voti raccontano l’impegno e la capacità di ciascuno – ha aggiunto – ma non possono dirci chi siamo. All’università vi troverete di nuovo di fronte a giudizi, a valutazioni, ma non lasciate che siano questi a stabilire il vostro valore.”

La consigliera ha poi voluto sottolineare l’importanza di momenti come questo, che danno valore ai sacrifici degli studenti e delle loro famiglie, a chi li sostiene ogni giorno in un percorso di crescita e formazione. “Vi auguro di puntare sempre in alto, di inseguire gli obiettivi più ambiziosi e, anche quando non li raggiungerete, di arrivarci vicino. Ma soprattutto, di ricordare sempre le vostre radici e ciò che vi lega alla vostra comunità.