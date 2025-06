Il Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli per la notte degli archivi: 6 giugno visita gratuita, protagonista il Principe di San Severo 

Il 6 giugno si svolge la decima edizione de La Notte degli Archivi che coinvolgerà gli archivi di tutta Italia. Patrocinata dall’ANAI – Associazione Nazionale Archivistica Italiana rientra nel programma del Festival Archivissima. L’edizione 2025 è dedicata al tema #dallapartedelfuturo.

Per l’occasione il Museo dell’Archivio Storico della FondazioneBanco di Napoli (via dei Tribunali, 213/214) propone una speciale visita guidata gratuita, alle ore 18.30, per un massimo di 25 persone, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti. «Aderiamo con piacere all’iniziativa – afferma Marcello D’Aponte, Presidente della Fondazione Museo Archivio Storico Banco di Napoli – perché valorizzare un archivio non può prescindere da un cammino comune di tutti gli archivi che ne rinnovi la percezione come luoghi aperti di conoscenza. Luoghi che non restano inerti rispetto al tempo in cui vivono, ma che sanno cambiare e intervenire nella società adeguando di volta in volta il loro linguaggio per dialogare con il contemporaneo».

Protagonista dell’appuntamento Raimondo Di Sangro, Principe di Sansevero: eclettico, istrionico, con un’immaginazione fuori al comune, stupiva i suoi contemporanei con la sua personalità e le sue innovazioni.

Si potranno scoprire documenti originali relativi ai suoi particolarissimi acquisti e ascoltare la sua storia nelle stanze del percorso multimediale del Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli dove al tempo stesso i partecipanti avranno la possibilità di conoscere la storia degli antichi banchi pubblici napoletani. Quello dell’Archivio è un patrimonio culturale di straordinaria importanza, iscritto dal 2023 al Registro della Memoria del Mondo UNESCO tra i rilevanti per la storia dell’umanità. Quanto pagò il Principe la celebre statua del Cristo Velato, oggi meta di turisti di tutto il mondo? Quale è il segreto delle macchine anatomiche? Cosa è una carrozza marina? Quale il mondo che aveva immaginato? A queste e altre tante domande servono a rispondere gli archivi: perché tengono al futuro, se ne prendono cura, custodendo la memoria e l’immaginazione dei mondi che abbiamo concepito con la fantasia e l’inventiva. Mondi che nascono plurali, così come gli archivi nascono collettivi. E se l’evoluzione della specie avanza un individuo alla volta, il futuro dell’umanità non può che essere un concetto inclusivo e multiforme, arricchito da contenuti diversissimi tra loro e cucito da relazioni e infiniti collegamenti che ne costruiscono la struttura.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI www.ilcartastorie.it

L’intero programma di Archivissima al sito ufficiale www.archivissima.it