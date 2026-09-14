IL NAPOLETANO A TOKYO GIUSEPPE ERRICHIELLO CONQUISTA IL CUORE DELLA SUA CITTA’

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Oltre 300 persone al Jarden di Cardito (NA), per raccontare il viaggio lungo oltre novemila chilometri che unisce la periferia di Afragola alle luci di Tokyo nella presentazione ufficiale del libro autobiografico “Un napoletano al Wasabi“, che racconta la storia di Giuseppe “Peppe” Errichiello per mano di Luigi D’Antonio. L’evento che ha coinvolto la famiglia, le istituzioni, la stampa e gli amici di sempre, ha fatto si che la serata non si limitasse alla sola presentazione, ma diventasse un’esperienza articolata tra cultura, passione e un momento di solidarietà e di insegnamento sui sacrifici di un giovane ricco di volontà, che quotidianamente esprime la sua forza trasformandola in impegno e risultati.

Il Libro: Un racconto crudo e autentico

Lontano da narrazioni agiografiche, il memoir ripercorre senza filtri l’intensa parabola di Giuseppe “Peppe” Errichiello. Il racconto si snoda attraverso quattro momenti chiave: le radici, segnate da un’infanzia complessa ad Afragola, segnata dal rapporto con il padre e dalla presenza fondamentale della figura materna di Pina, che lo supporta nelle avversità; e di Zio Tonino, che lo avvia al mestiere del forno. Il riscatto con tutte le tentazioni della strada, la disciplina del servizio militare e l’incontro con la prima moglie Ayumi, tappa cruciale che lo spinge ad allontanarsi dall’Italia e ad assumersi nuove responsabilità. La terra, che simboleggia le difficoltà dell’adattamento a Tokyo, la nostalgia di casa, la gioia della paternità e la nascita del brand “Napoli Sta’ Ca’”. Ed infine, la libertà simboleggiata dalla conquista dell’indipendenza economica, l’affermazione imprenditoriale e il prestigioso posizionamento ai vertici della classifica “50 Top Pizza”.

Il successo della serata e la finalità solidale

L’evento è ruotato intorno ad un talk-show, dove sul palcoscenico si è tenuto un importante momento di dialogo con Giuseppe “Peppe” Errichiello. Durante l’incontro, moderato dal giornalista Francesco Russo (direttore del quotidiano “La Gazzetta dello Spettacolo”), si sono raccontate insieme all’autore Luigi D’Antonio, la genesi del libro e le tappe del suo percorso umano e professionale. L’apertura si è tenuta con un momento istituzionale, dove il sindaco di Afragola, Gennaro Giustino, insieme con il Vicesindaco, ha consegnato a Peppe una targa di riconoscimento che la città, ha donato a Peppe come cittadino meritevole e d’esempio per i giovani del territorio. Successivamente il saluto dell’amica Onorevole Maria Spena (Capogruppo della Commissione Parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza), che ha elogiato i successi del pizzaiolo. Non poteva mancare un momento che ha visto l’affiancarsi degli affetti personali con la presenza della moglie, Stefania Tuccillo preziosa compagna di vita con il quale si è discusso del valore dell’iniziativa, tramite l’associazione “Sol Levante” che ha previsto che l’intero ricavato derivato dalla distribuzione del libro e dalle donazioni della serata sarà devoluto a favore di progetti dedicati ai bambini speciali e al sostegno di associazioni sportive di judo operanti in Campania, attivamente impegnate nell’inclusione e nel recupero sociale dei giovani provenienti da contesti di disagio. Insieme a loro per parlare di questo progetto, il maestro di judo, Mario Palermo. A chiudere l’evento un DJ Set, che ha accompagnato il momento food, dove gli ospiti hanno trascorso momenti piacevoli con il protagonista della serata tra fotografie ed autografi del libro.

L’organizzazione della serata è stata della Just Live nella figura di Luigi Castaldo con il supporto di M4 Associati nella figura di Max Soria. Il libro è edito dalla LFA Publisher.

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