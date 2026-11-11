Il Natale illumina l’Irpinia: il viaggio di “Irpinia Terra di Mezzo” (VI edizione) prosegue con un fitto calendario natalizio

Prosegue il viaggio della VI edizione di “Irpinia Terra di Mezzo”, il progetto culturale che promuove e valorizza il territorio irpino attraverso un percorso integrato tra ambiente, luoghi, cultura e tradizioni. In occasione delle festività natalizie, la rassegna propone un calendario di appuntamenti che coinvolge tre Comuni, mettendo in dialogo musica, teatro, spiritualità, memoria e tradizioni enogastronomiche. Un itinerario pensato per riscoprire l’identità dei borghi e offrire a cittadini e visitatori nuove occasioni di incontro e partecipazione.

Santa Lucia di Serino: fede, solidarietà e memoria

Nell’ambito della rassegna “Luoghi dell’Anima e della Tradizione. Itinerari di cultura, fede e sapori”, Santa Lucia di Serino ospita due appuntamenti presso il Monastero delle Clarisse – Chiesa di Santa Maria della Sanità. Lunedì 16 novembre, alle ore 20, è in programma la seconda edizione del Premio di Poesia “San Giuseppe Moscati”, riconoscimento dedicato a quanti si distinguono per solidarietà, altruismo e dedizione alla cura del prossimo in ambito medico, sociale e culturale. Venerdì 11 dicembre, sempre alle ore 20, spazio a un evento religioso-culturale con la partecipazione dell’Associazione Rete delle Città di Santa Lucia.

Atripalda capofila: grandi eventi e “Magie di Natale”

Atripalda, Comune capofila del progetto, sarà protagonista di un ricco programma che animerà la città dall’8 dicembre al 1° gennaio, nell’ambito della rassegna “Magie di Natale ad Atripalda”. Ad aprire il calendario, martedì 8 dicembre alle 19:30, nella suggestiva cornice del Palazzo della Dogana dei Grani, sarà Katia Ricciarelli con “Vi racconto la mia Storia”, un dialogo-concerto nel quale il celebre soprano ripercorrerà la propria carriera tra aneddoti ed esecuzioni liriche dal vivo. Ad accompagnarla il baritono Antonio Stragapede e il M° Leonardo Quadrini al pianoforte, con la conduzione di Silvia Biancullo.

Dal 15 dicembre al 1° gennaio, la Dogana dei Grani e la Biblioteca Comunale ospiteranno la mostra fotografica “La Famiglia del Marchese di Francavilla”, visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 10:30 alle 18:30. Spazio anche al teatro, nella Sala Polifunzionale dell’ex Sala Consiliare, con tre spettacoli pensati per coinvolgere pubblici diversi: il 21 dicembre “Alberth e la Molecola di Natale”, proposto in doppia replica alle 16:30 e alle 18:30; il 22 dicembre, alle 18:30, “L’Aggiustatutto”, spettacolo-concerto al buio; il 23 dicembre, ancora in doppia replica alle 16:30 e alle 18:30, “Beffarda e il Pranzo delle Feste”, appuntamento di teatro-cucina.

A completare l’atmosfera delle festività sarà il Villaggio Natalizio allestito nella Villa Comunale “Don Giuseppe Diana”, con stand di prodotti tipici, degustazioni enogastronomiche, e attività dedicate a famiglie e visitatori.

Santo Stefano del Sole: cultura, sapori e suoni dell’Avvento

Due domeniche all’insegna delle tradizioni e della musica caratterizzeranno il programma di Santo Stefano del Sole. Il 13 dicembre, alle ore 18, nella Cappella di San Giovanni, è previsto un incontro enogastronomico dedicato alla memoria e alle tipicità irpine, con degustazione di vino caldo e dolci alle castagne a cura di Laura Rocco (La Locandiera), accompagnata da racconti e leggende della tradizione orale locale. Alle 19:30, nella Chiesa Madre in Piazza del Sole, spazio alla musica con il recital “Una Stella di Nome Betlemme”, interpretato da Fiorenza Calogero e Marco Palmieri, con la partecipazione straordinaria di Christian Di Fiore alla zampogna e all’organetto, Michele Boné alla chitarra e Marcello Vitale alla chitarra battente.

Il percorso proseguirà domenica 20 dicembre. Alle 18, nella Cappella di San Giovanni, Laura Rocco guiderà l’incontro “I Dolci della Tradizione Irpina”, un approfondimento con degustazione dedicato all’arte dolciaria delle feste. Alle 19:30, la Chiesa Madre accoglierà “Inno al Sole”, concerto di Francesca Del Duca, percussionista e polistrumentista tra le voci più eclettiche della scena world e pop d’autore, protagonista di una celebrazione della terra attraverso sonorità e ritmi.

Con il programma natalizio, la VI edizione di “Irpinia Terra di Mezzo” rinnova la propria missione di valorizzazione del territorio, trasformando la cultura in un’occasione concreta di incontro, accoglienza e riscoperta delle identità locali. Un invito rivolto a cittadini, turisti e appassionati a vivere le festività attraverso la bellezza dei borghi, la ricchezza delle tradizioni e le eccellenze dell’Irpinia.

Accordo per la Coesione Regione Campania. Progetto finanziato con delibera CIpess n. 70/2024 –

“Irpinia Terra di Mezzo: un viaggio integrato tra ambiente, luoghi, cultura e tradizioni della ‘tavola’ irpina nella Valle del Sabato – 6° edizione” – CUP: 189126001350006.

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