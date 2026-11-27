NOLA, 26 novembre 2026 – Il Natale si avvicina e, con esso, torna protagonista uno dei simboli più amati della tradizione dolciaria italiana: il panettone. A Nola, Gennaro Langellotti firma una produzione di grandi lievitati artigianali che racconta una precisa idea di pasticceria, dove tecnica, creatività e qualità delle materie prime si incontrano per dare vita a interpretazioni originali del dolce natalizio per eccellenza. Un lavoro che prende forma negli spazi di Ruah Dessert, il progetto nato dall’incontro professionale con Rosanna Gallucci.

Tra le creazioni dello chef patissier spicca il panettone al mandarino, arricchito da una glassa al caramello e rum, dove le note agrumate incontrano sfumature aromatiche più intense. C’è poi il panettone al cioccolato, accompagnato da una crema allo zabaione flambata con distillato alla vaniglia, una combinazione che esalta la componente avvolgente del cacao. Completa la proposta il panettone con impasto al caffè e gocce di cioccolato, dedicato a chi ama i sapori decisi e persistenti.

Tre interpretazioni differenti di un grande classico della pasticceria natalizia, accomunate dall’attenzione agli impasti, alla qualità delle materie prime e alla ricerca dell’equilibrio tra profumi, consistenze e sapori.

Gennaro Langellotti, un percorso tra pasticceria internazionale e tradizione campana

Dietro ogni lievitato c’è un percorso fatto di studio, sperimentazione e conoscenza delle materie prime. Quello di Gennaro Langellotti comincia nel 1998, quando muove i primi passi in una piccola pasticceria di Pompei. Da lì prende forma una carriera che lo porta a confrontarsi con realtà professionali anche fuori dall’Italia, maturando esperienze a Londra, Brighton, in Francia e a Milano, fino ad approdare a prestigiose strutture alberghiere della Costa Smeralda e all’Hotel Bellevue di Cortina d’Ampezzo.

Esperienze che contribuiscono a costruire una visione della pasticceria aperta alle contaminazioni internazionali, senza perdere il legame con le proprie radici. Dal 2013 Langellotti approfondisce anche la tradizione della pasticceria partenopea, lavorando sulle tecniche di rivisitazione dei grandi classici e sviluppando una propria identità professionale.

La sua filosofia si fonda sulla selezione delle materie prime, sulla ricerca della qualità e sulla volontà di superare le preparazioni convenzionali attraverso nuove combinazioni e tecniche contemporanee. Una visione che trova espressione anche nella produzione dei grandi lievitati, dove la complessità delle lavorazioni richiede esperienza, precisione e attenzione a ogni fase del processo.

Ruah Dessert, l’incontro tra la famiglia Gallucci e la creatività di Gennaro Langellotti

Il progetto Ruah Dessert nasce dal sodalizio professionale tra Gennaro Langellotti e Rosanna Gallucci, un incontro tra due percorsi che condividono la passione per il mondo dolciario, pur partendo da esperienze differenti.

Da una parte l’esperienza moderna, creativa e internazionale dello chef patissier campano; dall’altra la storica tradizione dolciaria della famiglia Gallucci, legata alla città di Nola dal 1864. Una storia imprenditoriale che attraversa le generazioni e che oggi incontra una nuova visione della pasticceria.

Ma Ruah guarda anche al futuro e lo fa attraverso una nuova protagonista: Alessia De Nicola, figlia di Rosanna Gallucci. Ventisei anni, Alessia è oggi alla guida della produzione, un ruolo che nasce da un percorso di formazione durato dieci anni, vissuto fianco a fianco con Langellotti. Un vero apprendistato sul campo, che le ha permesso di acquisire competenze tecniche e sensibilità professionale, fino a diventare una figura centrale nel laboratorio.

Nonostante la giovane età, Alessia vanta già numerose presenze su palcoscenici di prestigio, dove ha avuto modo di portare e rappresentare l’arte bianca. Il suo ingresso sempre più centrale nel progetto racconta la volontà di investire sulle nuove generazioni e di costruire un percorso in cui esperienza e innovazione possano continuare a dialogare.

Ruah Dessert diventa così il punto d’incontro tra la storia della famiglia Gallucci, l’esperienza di Gennaro Langellotti e le energie di una nuova generazione di professionisti. Un progetto che interpreta il concetto di dessert bar, affiancando alla pasticceria d’autore il mondo del bar, della mixology, dei vini e degli spirits, in uno spazio dedicato alla ricerca del gusto e alla convivialità.

Panettone per diabetici e nuove esigenze alimentari: la ricerca di una pasticceria inclusiva

La ricerca di Gennaro Langellotti guarda anche alle diverse esigenze alimentari. Accanto alle proposte tradizionali, lo chef patissier realizza infatti anche un panettone specificamente pensato per le persone con diabete, ampliando il proprio lavoro verso alternative che tengano conto di necessità nutrizionali differenti.

Un’attenzione che richiede studio nella scelta degli ingredienti e nella formulazione del prodotto, con l’obiettivo di offrire una diversa possibilità di vivere anche il dolce natalizio per eccellenza. Una proposta da valutare sempre sulla base della propria situazione alimentare e delle indicazioni del professionista sanitario di riferimento.

La produzione natalizia di Gennaro Langellotti racconta una filosofia di pasticceria in continua evoluzione, capace di rispettare la tradizione e, allo stesso tempo, di esplorare nuove strade.

Perché un grande lievitato non è semplicemente un dolce da portare in tavola a Natale. È il risultato di tempo, competenza, ricerca e passione. E ogni nuova interpretazione diventa un modo per raccontare una storia attraverso il gusto.