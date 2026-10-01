Il pianista Francesco Nicolosi nominato nel Consiglio Superiore dello spettacolo

Già Presidente della Commissione consultiva Musica, Francesco Nicolosi prosegue il suo impegno istituzionale all’interno dell’organo consultivo di vertice del Ministero.

A conclusione del mandato triennale alla guida della Commissione consultiva Musica del Ministero della Cultura, il pianista Francesco Nicolosi è stato nominato dal Ministro Giuli membro del Consiglio Superiore dello Spettacolo.

La nomina rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi tre anni a servizio del comparto musicale italiano.

Il Consiglio superiore dello spettacolo svolge compiti di consulenza e supporto nell’elaborazione ed attuazione delle politiche di settore nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività dello spettacolo.

«Accolgo questa nomina con profondo senso di responsabilità e gratitudine», ha dichiarato Nicolosi. «L’esperienza maturata come Presidente della Commissione consultiva Musica mi ha permesso di toccare con mano la straordinaria ricchezza, ma anche le complessità, del nostro tessuto culturale e musicale. In questo nuovo ruolo all’interno del Consiglio Superiore, continuerò a mettere le mie competenze a disposizione dell’intero comparto».

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