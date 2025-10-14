Il Presidente De Luca inaugura il Distretto Campano dell’Audiovisivo. Giovedì 16 ottobre, dalle ore 10.30, Ex Base Nato di Bagnoli
Il Presidente della Regione Campania, On. Vincenzo De Luca inaugurerà giovedì 16 ottobre 2025 (alle ore 10.30) il Distretto Campano dell’Audiovisivo, il nuovo polo di produzione e formazione per l’industria audiovisiva, ubicato a Napoli nell’Ex Base Nato di Bagnoli.
Al taglio del nastro e al percorso di visita degli spazi farà seguito la presentazione del progetto, finanziato dalla Regione Campania con un investimento a valere sui fondi FSC 2021/2027, che include l’avvio delle attività della Scuola Regionale dell’Audiovisivo “Francesco Rosi”. Con il Presidente De Luca intervengono alla presentazione Antonio Marciano (Presidente della Fondazione Campania Welfare), Titta Fiore e Maurizio Gemma (rispettivamente Presidente e Direttore della Film Commission Regione Campania) e l’attrice, autrice e produttrice Carolina Rosi.
Nel pomeriggio, alle ore 15.30, la Scuola Regionale dell’Audiovisivo “Francesco Rosi”, prima scuola pubblica del Sud Italia per la formazione e l’aggiornamento delle competenze dei professionisti del comparto, sarà argomento di un nuovo incontro a cui prenderanno parte Armida Filippelli (Assessore alla Formazione Professionale della Regione Campania), Rosanna Romano (Direttore Generale per le Politiche Culturali e del Turismo della Regione Campania), Raffaele Fabbrocini (CCSC Cultural Heritage Enhanced-Lab), Armando Mauro (Direttore SRA Francesco Rosi), Giuseppe Gaeta (Consulente per l’alta formazione terziaria della SRA Francesco Rosi).
