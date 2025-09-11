Il Tonno Rosso del Mediterraneo: Tradizione, Sostenibilità e Futuro. La Regione Campania protagonista ad evento COLDIRETTI di Cetara

di ·

Due giorni di confronto, il 12 ed il 13 settembre, organizzati da Coldiretti Pesca, con operatori del settore, rappresentanti istituzionali e protagonisti della filiera del tonno rosso per discutere di gestione, sostenibilità e prospettive future di una risorsa strategica per l’economia italiana ed europea.
 
La Regione Campania, con l’Assessore alla Pesca Nicola Caputo e la società in house Sviluppo Campania, e grazie al PN FEAMPA (Programma Nazionale del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura) 21-27, sarà protagonista con l’obiettivo di valorizzare le produzioni ittiche locali e nazionali e rafforzare la competitività e la sostenibilità dell’intera filiera.
 
Gli incontri si terranno tra l’Hotel Cetus – sede dei tavoli tecnici e delle attività di approfondimento – il molo cittadino, dove è previsto un momento di degustazione delle eccellenze locali, e la Sala Conferenze del Comune di Cetara, che ospiterà il primo Vertice della Pesca Europea.
 
I lavori vedranno la partecipazione, fra gli altri, di Franco Aceto, membro di Giunta nazionale di Coldiretti, Daniela Borriello, Responsabile Nazionale Coldiretti Pesca, Francesco Saverio Abate, DG della pesca marittima e dell’acquacoltura Masaf.
 
Alla due giorni, ospitati dal sindaco Fortunato Della Monica, prenderanno parte, oltre agli operatori provenienti da diversi Paesi europei, numerosi dirigenti del MASAF, ricercatori ed esperti scientifici.
 
“Cetara – sottolineano dalla Regione Campania – diventerà così il palcoscenico europeo per affrontare le sfide di un comparto che rappresenta non solo un’eccellenza gastronomica, ma anche un volano economico e occupazionale di primaria importanza”
 
 
Print Friendly, PDF & Email
Unisciti a noi, segui il nostro canale Telegram
Pubblicità

Scopri di più da

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Potrebbero interessarti anche...

Scopri di più da

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere

Verificato da MonsterInsights