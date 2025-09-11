Il Tonno Rosso del Mediterraneo: Tradizione, Sostenibilità e Futuro. La Regione Campania protagonista ad evento COLDIRETTI di Cetara

Due giorni di confronto, il 12 ed il 13 settembre, organizzati da Coldiretti Pesca, con operatori del settore, rappresentanti istituzionali e protagonisti della filiera del tonno rosso per discutere di gestione, sostenibilità e prospettive future di una risorsa strategica per l’economia italiana ed europea.

La Regione Campania, con l’Assessore alla Pesca Nicola Caputo e la società in house Sviluppo Campania, e grazie al PN FEAMPA (Programma Nazionale del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura) 21-27, sarà protagonista con l’obiettivo di valorizzare le produzioni ittiche locali e nazionali e rafforzare la competitività e la sostenibilità dell’intera filiera.

Gli incontri si terranno tra l’Hotel Cetus – sede dei tavoli tecnici e delle attività di approfondimento – il molo cittadino, dove è previsto un momento di degustazione delle eccellenze locali, e la Sala Conferenze del Comune di Cetara, che ospiterà il primo Vertice della Pesca Europea.

I lavori vedranno la partecipazione, fra gli altri, di Franco Aceto, membro di Giunta nazionale di Coldiretti, Daniela Borriello, Responsabile Nazionale Coldiretti Pesca, Francesco Saverio Abate, DG della pesca marittima e dell’acquacoltura Masaf.

Alla due giorni, ospitati dal sindaco Fortunato Della Monica, prenderanno parte, oltre agli operatori provenienti da diversi Paesi europei, numerosi dirigenti del MASAF, ricercatori ed esperti scientifici.

“Cetara – sottolineano dalla Regione Campania – diventerà così il palcoscenico europeo per affrontare le sfide di un comparto che rappresenta non solo un’eccellenza gastronomica, ma anche un volano economico e occupazionale di primaria importanza”