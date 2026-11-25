Conoscere da vicino le opportunità offerte dagli ITS Academy, ricevere informazioni sui nuovi corsi in partenza e orientarsi tra le possibilità formative e professionali dopo il diploma. Sono questi gli obiettivi della partecipazione di ITS NewTechSi Academy al Salone dello Studente e del Prof, in programma il 25 e 26 novembre 2026 alla Mostra d’Oltremare di Napoli, nell’ambito del progetto IMPACT.

Durante entrambe le giornate sarà presente uno stand nel padiglione 10, dove studenti, famiglie, docenti ed ex studenti universitari potranno incontrare i referenti dell’ITS e ricevere informazioni direttamente sui percorsi formativi in programma. Sarà possibile approfondire le caratteristiche e la durata dei corsi, le opportunità di stage, le modalità di iscrizione e le prospettive professionali successive al conseguimento del diploma ITS.

Il programma prevede anche un appuntamento specificamente dedicato all’orientamento. Mercoledì 25 novembre, alle ore 9:25, nella Sala Verde, ITS NewTechSi Academy organizzerà un incontro con esperti e referenti della Fondazione per illustrare il funzionamento degli ITS Academy, le materie affrontate durante i corsi, le modalità di accesso e le opportunità professionali al termine del percorso formativo. Saranno inoltre presentati i percorsi che l’Academy avvierà prossimamente e le possibilità offerte dalla filiera 4+2, che favorisce la collaborazione tra scuola, ITS e università.

L’incontro si rivolge in particolare agli studenti che stanno terminando la scuola superiore e devono scegliere il proprio futuro formativo, ma anche a chi ha già intrapreso un percorso universitario e sta valutando un cambiamento. L’obiettivo è offrire informazioni concrete per compiere una scelta consapevole, mostrando come la formazione tecnologica superiore possa rappresentare un’alternativa e un’opportunità di specializzazione e inserimento nel mondo del lavoro.

«Partecipare alla rete IMPACT ci permette di raccontare il mondo degli ITS in importanti appuntamenti di orientamento come il Salone dello Studente e del Prof. Il Salone sta attraversando diverse città italiane, dove gli ITS della rete IMPACT hanno già incontrato numerosi studenti, docenti e famiglie. Con la tappa di Napoli proseguiamo questo lavoro: sarà un’ulteriore occasione per far conoscere più da vicino il sistema ITS, le opportunità formative e gli sbocchi professionali che offre. Sarà anche l’occasione per dare le prime indicazioni sui nuovi corsi ITS in partenza a breve. L’incontro della mattina del 25 novembre, in particolare, è pensato per chi sta scegliendo cosa fare dopo il diploma, ma anche per chi ha iniziato l’università e si è accorto di voler cambiare strada.», dichiara Roberto Sanseverino, presidente di ITS NewTechSi Academy.

La partecipazione al Salone dello Studente e del Prof si inserisce nel più ampio programma di attività di IMPACT, che punta a rafforzare la conoscenza degli ITS Academy e il dialogo tra formazione e imprese, offrendo ai giovani strumenti per comprendere le competenze richieste dal mercato del lavoro e individuare percorsi coerenti con le proprie aspirazioni.

Per partecipare all’incontro di orientamento del 25 novembre è necessario registrarsi attraverso il sito: https://www.itsacademysi.it/impact/

Il progetto IMPACT

IMPACT è un progetto dedicato alla valorizzazione della formazione tecnologica superiore nell’ambito dei servizi alle imprese, attraverso attività di orientamento, comunicazione e raccordo tra sistema formativo e mondo produttivo. Coinvolge quattro Fondazioni ITS Academy: Fondazione ITSSIXellence Academy per il Lazio, Fondazione MASK ITS Academy per la Calabria, Fondazione ITS NewTechSi Academy per la Campania e Fondazione ITS Academy of Management for Made in Italy – AMMI per la Lombardia.

IMPACT – Innovation, Management and Professional Awareness for Career Talent, M4C1I1.5, CODICE PROGETTO M4C1I1.5-2026-1725-P-63787, CUP D14D25008620006, CODICE AVVISO M4C1I1.5-2026-1725.

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