IN 30.000 ALL’IPPODROMO DI AGNANO PER TONY COLOMBO

By Fabia Lonz | Published | Nessun commento
Per la prima volta nella storia, la musica neomelodica e il pop contemporaneo entrano da protagonisti nell’Ippodromo con uno spettacolo da stadio. Annunciato il nuovo evento il 26 dicembre al Palapartenope
Un’immagine dall’alto che resterà scolpita nella storia dei grandi eventi live partenopei: l’Ippodromo di Agnano completamente illuminato e un “mare” di 30.000 persone ad accompagnare ogni singola nota. Il concerto-evento “Grazie per tutta la vita” ha
trasformato l’arena napoletana in un imponente teatro a cielo aperto, consacrando il punto più alto della carriera di Tony Colombo.
Un primato che va oltre il dato numerico e assume un profondo valore simbolico: Tony Colombo è infatti il primo artista neomelodico nella storia dell’Ippodromo di Agnano a tenere un proprio grande concerto solista.
Una musica nata dal legame viscerale e diretto con il pubblico fa il suo ingresso trionfale in una delle grandi location live di Napoli con una produzione di livello internazionale: passerella imponente, maxischermi Led ad alta definizione, scenografie luminose, corpo di ballo e un impianto audio d’impatto concepito su scala da stadio.
«Non ho parole… 30.000 persone davanti al palco, un “mare di persone”. Grazie Napoli» — ha commentato un emozionato Tony Colombo. «“Grazie per tutta la vita” non è stato soltanto il titolo di un concerto. È diventato il racconto di una notte che
apre un nuovo capitolo della mia storia artistica e del mio rapporto con la città. Una notte destinata a rappresentare uno dei momenti più significativi della mia vita».
OLTRE TRE ORE DI SHOW, 52 CANZONI E UN DIALOGO TRA GENERAZIONI
Più di tre ore di spettacolo ininterrotto e 52 brani in scaletta hanno ripercorso oltre trent’anni di musica, tracciando l’evoluzione di un repertorio nato nella canzone napoletana e sviluppatosi negli anni verso una dimensione pop sempre più ampia e trasversale.
A rendere la serata ancora più speciale, l’incontro con cinque ospiti d’eccezione, capaci di unire pubblici e mondi musicali differenti:
L’abbraccio tra Tony Colombo e la sua città non si
ferma qui. A sorpresa, durante la serata è stato
ufficializzato il prossimo grande appuntamento per
chiudere l’anno insieme: il 26 dicembre 2026 al
Palapartenope di Fuorigrotta.
«Sarà un’altra notte tutta nostra – ha annunciato
l’artista – un nuovo concerto, nuove emozioni, nuova
musica e soprattutto voi davanti a me. Il 26 dicembre
voglio ritrovarvi lì, ancora una volta, per cantare
insieme dall’inizio alla fine».
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