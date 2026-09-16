IN 30.000 ALL’IPPODROMO DI AGNANO PER TONY COLOMBO

Per la prima volta nella storia, la musica neomelodica e il pop contemporaneo entrano da protagonisti nell’Ippodromo con uno spettacolo da stadio. Annunciato il nuovo evento il 26 dicembre al Palapartenope

Un’immagine dall’alto che resterà scolpita nella storia dei grandi eventi live partenopei: l’Ippodromo di Agnano completamente illuminato e un “mare” di 30.000 persone ad accompagnare ogni singola nota. Il concerto-evento “Grazie per tutta la vita” ha

trasformato l’arena napoletana in un imponente teatro a cielo aperto, consacrando il punto più alto della carriera di Tony Colombo.

Un primato che va oltre il dato numerico e assume un profondo valore simbolico: Tony Colombo è infatti il primo artista neomelodico nella storia dell’Ippodromo di Agnano a tenere un proprio grande concerto solista.

Una musica nata dal legame viscerale e diretto con il pubblico fa il suo ingresso trionfale in una delle grandi location live di Napoli con una produzione di livello internazionale: passerella imponente, maxischermi Led ad alta definizione, scenografie luminose, corpo di ballo e un impianto audio d’impatto concepito su scala da stadio.

«Non ho parole… 30.000 persone davanti al palco, un “mare di persone”. Grazie Napoli» — ha commentato un emozionato Tony Colombo. «“Grazie per tutta la vita” non è stato soltanto il titolo di un concerto. È diventato il racconto di una notte che

apre un nuovo capitolo della mia storia artistica e del mio rapporto con la città. Una notte destinata a rappresentare uno dei momenti più significativi della mia vita».

OLTRE TRE ORE DI SHOW, 52 CANZONI E UN DIALOGO TRA GENERAZIONI

Più di tre ore di spettacolo ininterrotto e 52 brani in scaletta hanno ripercorso oltre trent’anni di musica, tracciando l’evoluzione di un repertorio nato nella canzone napoletana e sviluppatosi negli anni verso una dimensione pop sempre più ampia e trasversale.

A rendere la serata ancora più speciale, l’incontro con cinque ospiti d’eccezione, capaci di unire pubblici e mondi musicali differenti:

Fred De Palma: tra i volti più iconici e riconosciuti del pop-urban italiano, che ha portato sul palco un’energia travolgente e una dimensione nazionale contemporanea.

Eddie Brock: cantautore romano rivelazione dell’anno e tra i “Big” del Festival di Sanremo 2026, ha rappresentato l’incontro

raffinato con la scena melodica partenopea

raffinato con la scena melodica partenopea VillaBanks: con il suo linguaggio rap e urban ha aperto lo spettacolo alle sonorità contemporanee amate dalle ultimissime

generazioni.

generazioni. Ciro Rigione: la sua presenza ha suggellato l’abbraccio tra due percorsi emblematici della canzone napoletana contemporanea.

Bema: il più giovane tra gli ospiti, accolto sul palco come gesto simbolico di apertura e sostegno verso i nuovi talenti del futuro.

La direzione musicale dell’evento è stata affidata a Luca Barbato, che ha guidato sul palco una band formata da Alessandro Scialla (piano e tastiere); Viki Landolfi (batteria); Antonio Mauriello (basso); Federico Luongo, Raffaele Salapete e Maurizio Fiordiliso (chitarre); Emidio Ausiello (percussioni); Enrico Rispoli Group (cori). La cura tecnica del suono è stata affidata a Gaetano Tartaglione (fonico di palco) e Francesco Di Tullio (fonico di sala).

PROSSIMA TAPPA: IL 26 DICEMBRE AL PALAPARTENOPE

L’abbraccio tra Tony Colombo e la sua città non si

ferma qui. A sorpresa, durante la serata è stato

ufficializzato il prossimo grande appuntamento per

chiudere l’anno insieme: il 26 dicembre 2026 al

Palapartenope di Fuorigrotta.

«Sarà un’altra notte tutta nostra – ha annunciato

l’artista – un nuovo concerto, nuove emozioni, nuova

musica e soprattutto voi davanti a me. Il 26 dicembre

voglio ritrovarvi lì, ancora una volta, per cantare

insieme dall’inizio alla fine».

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