In Campania spicca S.G.S. Security Group Services,  punto di riferimento nel settore della sicurezza integrata

In un contesto economico e sociale in cui la tutela delle infrastrutture, delle aree commerciali e dei complessi residenziali è diventata una priorità strategica, esistono aziende leader nel settore che propongono un modello operativo basato su elevati standard di qualità. Fra queste spicca S.G.S. Security Group Services, caposaldo per la protezione e la vigilanza non solo a Napoli, dove ha la sua sede amministrativa e operativa, ma in tutta la Regione Campania, all’avanguardia in termini di tecnologie avanzate e massima trasparenza.

“Il nostro obiettivo”, spiegano i responsabili commerciali della S.G.S., “è garantire un presidio costante e qualificato, combinando professionalità sul campo e tecnologie di monitoraggio di ultima generazione. Ogni appalto rappresenta per noi un impegno rigoroso verso la tutela dei beni e delle persone.”

La S.G.S è un punto di riferimento riconosciuto per la protezione e la vigilanza sul territorio partenopeo e in tutta la Campania, da oggi pronta a lanciare la sua nuova campagna dedicata all’acquisizione e gestione di nuovi appalti. “Un’iniziativa che punta a rafforzare la presenza del gruppo sia nel settore pubblico che in quello privato, garantendo soluzioni su misura per ogni esigenza di sicurezza aziendale, industriale e civile.”

L’offerta integrata messa a disposizione della S.G.S. comprende il controllo e la gestione degli accessi per grandi complessi, parchi residenziali e aree aziendali, sistemi di monitoraggio e videosorveglianza ad alta tecnologia, servizi di vigilanza non armata e portierato ad alto profilo professionale, consulenza strategica per la valutazione dei rischi negli appalti di media e grande dimensione.

“Grazie a un team altamente addestrato e qualificato, e a una struttura organizzativa dinamica, la nostra azienda è in grado di intervenire sempre con tempestività, in modo da garantire sempre la piena conformità alle normative vigenti.”, prosegue il responsabile amministrativo dell’azienda.

Per richiedere informazioni, consulenze commerciali personalizzate e la partecipazione a gare di appalto, la direzione aziendale rende disponibili alcuni contatti dei referenti aziendali, raggiungibili direttamente per via telefonica: 3282683805 (Luigi), 3317760901 (Giuseppe), 3496622115 (Pietro). “Grazie all’opportunità che diamo di interloquire direttamente con i nostri referenti aziendali più autorevoli e competenti, potremo dare agli interessati un ampio panorama su tutte le soluzioni e i servizi offerti dalla nostra attività, e, in questo modo, garantire massima soddisfazione alla nostra potenziale clientela.”, conclude, fiero, il responsabile commerciale di S.G.S.

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