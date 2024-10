INIZIA AL TEATRO TROISI IL TOUR DI GIANNI FIORELLINO

Inizia al Teatro Troisi, mercoledì 9 ottobre (ore 21, repliche fino

al 13) il nuovo tour di Gianni Fiorellino, classe 1982, 17 album al suo

attivo e migliaia di concerti in Italia e non solo. “Chiammame ammore – live

in teatro” è il nome scelto per le dieci date in calendario che prendono il

nome dal brano inciso con Andrea Sannino (2 milioni di visualizzazioni di

cui circa 600mila solo su Youtube) e presentato in anteprima ai 15.000

spettatori presenti al concerto tenuto allo Stadio Maradona lo scorso 31

maggio. Praticamente sold out sia le cinque serate al Troisi che quelle

programmate a Palermo (il 3 novembre al Nuovo Teatro Zappalà) e a Catania

(il 4 novembre al Teatro Ambasciatori) per la nuova tournée teatrale del

musicista e cantante napoletano atteso poi l’8 novembre all’UCI Cinemas

Showville di Bari e, nuovamente a Napoli, il 7 e 8 dicembre al Teatro

Trianon diretto da Marisa Laurito.

In scena, con la sua band composta da Carmine Iorio alla batteria, Pasquale

De Angelis al basso, Davide Carusone alla chitarra, Gianni Fiorellino, nei

circa 30 brani che compongono la scaletta, offre al pubblico frammenti

scelti di una carriera iniziata più di 25 anni fa. “On stage” anche due

giovani talenti della Leone Produzioni (sono il rapper Hmuff e la cantante

Tonia Emme), il rapper Bles (che duetta con Fiorellino sul brano ” ‘Na bomba

americana”), ed i 12 danzatori diretti da Teresa Sannino e Donato Eremita.

Un viaggio nella musica di Gianni Fiorellino – recentemente raccontato anche

per immagini, nel docufilm “Aspettami stanotte” (disponibile su Prime Video)

– un percorso, a tratti in salita, che lo ha portato a collaborare con

prestigiosi interpreti ed autori e a calcare autorevoli palcoscenici

nazionali, a partire dalla straordinaria avventura vissuta, per ben due

volte, al Festival di Sanremo (nel 2002 e nel 2003).

In programma i suoi ultimi brani, dall’ultima canzone “Stanotte aspiettame

scetata” alla sua hit intitolata “Che sì” (giunta al traguardo dei 10

milioni di visualizzazioni di cui oltre 6 milioni e mezzo su Youtube, 1 ml e

800 mila stream su Spotify” e più di 10.000 singoli acquistati in rete). A

questi si aggiungono, oltre ad alcuni pezzi del suo repertorio mai eseguiti

“live”, i brani di maggior successo come “Sto’ ‘e casa ncopp ‘o Vommero”,

“Stu compagno mio”, “Eterno Ammore”, “So’ schiavo ‘e te” e così fino

all’omaggio a suo padre (il rocker Fioravante Fiorellino) con “C’era una

volta Peter Pan” e al delicato ricordo della madre nella canzone “A mamma è

semp’a mamma”. “E’ un momento bello della mia vita – commenta Gianni

Fiorellino – che, se vogliamo, riscatta i tanti anni bui del passato. La

percezione di essere apprezzato dal pubblico è il motore che muove ogni

passo di chi fa il mio lavoro ed è grazie a questa sensazione che

l’entusiasmo e la volontà di non fermarsi si rigenera e ci infonde energie

fresche spingendoci a cercare nuove strade e nuovi compagni di viaggio”.

Info: tel. 331 2012948 – FB/giannifiorellinoofficial