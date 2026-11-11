Innovazione diagnostica e prevenzione: SYNLAB dedica un incontro alla nuova tecnologia TAC Photon Counting

Il 16 novembre un evento gratuito dedicato alle applicazioni per cuore, polmoni e valutazione del rischio cardiovascolare, nell’ambito del ciclo “La salute in un Talk”.

NAPOLI – Una nuova frontiera per la diagnostica per immagini, capace di ampliare le possibilità di indagine su cuore e polmoni con dosi di radiazioni ultra basse. È la tecnologia TAC Photon Counting, protagonista del prossimo appuntamento di “La salute in un Talk”, il ciclo di incontri promosso da SYNLAB per avvicinare il pubblico ai temi della prevenzione, della salute e dell’innovazione diagnostica.

L’incontro, dal titolo “Le nuove soluzioni diagnostiche della TAC Photon Counting. Cuore, Polmone e Rischio Cardiovascolare a Dose Ultra Bassa”, si terrà lunedì 16 novembre 2026, alle ore 18:30, presso il Centro Medico SYNLAB SDN di via Gianturco 113, a Napoli, al terzo piano nell’area prelievi.

La tecnologia Photon Counting rappresenta un’evoluzione nell’ambito della diagnostica per immagini e consente di integrare, in un’unica acquisizione, lo screening del polmone e la valutazione del rischio cardiovascolare attraverso il Calcium Score. Un approccio che permette di ottenere informazioni diagnostiche su più aspetti della salute del paziente, con un’esposizione alle radiazioni particolarmente contenuta.

A guidare il pubblico nell’approfondimento saranno il Prof. Filippo Cademartiri, Direttore di Imaging Clinico e Ricerca per Diagnostica Avanzata Cardiovascolare presso l’IRCCS SYNLAB SDN, e il Dott. Carlo Tedeschi, Cardiologo e Radiologo di SYNLAB SDN Napoli.

I due professionisti illustreranno le caratteristiche della tecnologia e le sue possibili applicazioni nei percorsi di prevenzione e diagnosi, con particolare attenzione alla salute cardiovascolare e polmonare.

«La possibilità di integrare la valutazione del rischio cardiovascolare con lo screening polmonare in un unico esame rappresenta un’opportunità importante per la prevenzione spiega il dott. Carlo Tedeschi – La tecnologia Photon Counting consente di ampliare le informazioni a disposizione dei medici, favorendo un approccio sempre più completo e mirato alla salute del paziente».

«La TAC Photon Counting segna un’evoluzione significativa nella diagnostica per immagini – sottolinea il Prof. Filippo Cademartiri – Grazie alla capacità di acquisire informazioni più dettagliate con dosi di radiazioni particolarmente basse, questa tecnologia apre nuove prospettive per lo studio del cuore e dei polmoni, migliorando le possibilità di indagine e supportando il lavoro clinico».

Con “La salute in un Talk”, SYNLAB SDN rinnova il proprio impegno nella divulgazione e nella promozione della cultura della prevenzione, offrendo occasioni di incontro e confronto diretto con gli specialisti su temi di interesse per la salute delle persone.

La partecipazione all’incontro è gratuita, previa iscrizione. Per partecipare è possibile compilare il form cliccando il link https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=nAayfsOo1Ea3BMF9YyMdfZei3s10TPBFkXOGL89jiVhUMk8xWFoxUFdSTVVGNzBMR0pPTlBHWlZEQS4u oppure contattare telefonicamente il Centro Medico SYNLAB SDN.

SYNLAB

(https://www.synlab.it/) si impegna quotidianamente per mettere al centro le persone e la loro salute, rispettando il territorio e l’ambiente, con responsabilità, affidabilità e innovazione e ha introdotto in Italia un nuovo approccio “integrato” all’innovazione medica, alla prevenzione e alla cura della salute in conformità ai più elevati standard qualitativi europei, con l’obiettivo di offrire ai clienti una base solida e affidabile per prendere le migliori decisioni terapeutiche possibili. Le Piattaforme Regionali attraverso cui l’azienda è presente nei territori, comprendono 10 Laboratori, oltre 300 Punti Prelievo, oltre 80 Polidiagnostici, Poliambulatori e un’ampia gamma di Servizi per Laboratori partner, Specialisti e Aziende. SYNLAB Italia è parte del Gruppo SYNLAB, l’azienda leader in Europa nel settore della medicina di laboratorio e della diagnostica medica. Attivo in più di 20 paesi e 4 continenti, il Gruppo mette a disposizione di pazienti, medici, cliniche e industria farmaceutica una serie completa di strumenti diagnostici innovativi e affidabili. SYNLAB SDN è riconosciuto dal Ministero della Salute come IRCCS – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, nell’area di ricerca di Diagnostica per immagini e di laboratorio Integrata. Unendo alla lunga esperienza un alto livello di specializzazione nell’esecuzione degli esami di laboratorio e delle indagini strumentali in vivo SYNLAB SDN costituisce un centro diagnostico di riferimento sul territorio nazionale con 12 punti prelievo diffusi nelle principali città campane e 5 grandi poliambulatori tra Napoli e provincia. Offre tutti i servizi sanitari essenziali: esami di laboratorio, visite mediche specialistiche, medicina nucleare, radiologia, medicina del lavoro e molto altro.

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