Integrazione e tutela dei consumatori: firmata convenzione tra Federconsumatori Campania e Associazione dei Senegalesi di Napoli

La collaborazione punta a rendere più accessibili i servizi di tutela dei consumatori per i cittadini migranti, attraverso informazione, sportelli di assistenza e attività di prevenzione delle truffe. Berritto: “Chi arriva in Italia spesso deve confrontarsi con contratti complessi, servizi difficili da comprendere e purtroppo anche con situazioni di abuso o di informazione scorretta”.

NAPOLI – Diritti dei consumatori, accesso ai servizi, inclusione sociale. Sono temi che spesso si intrecciano nella vita quotidiana di chi vive e lavora nelle grandi città, soprattutto quando si parla di cittadini stranieri che devono orientarsi tra contratti, utenze e servizi. Per rafforzare strumenti di tutela e informazione nasce la collaborazione tra Federconsumatori Campania APS e l’Associazione dei Senegalesi di Napoli, formalizzata con la firma di una convenzione sottoscritta in questi giorni.

L’accordo nasce da una consapevolezza condivisa: la piena integrazione passa anche dalla possibilità di esercitare in modo effettivo i propri diritti economici e contrattuali. Energia, telefonia, servizi bancari e assicurativi, ma anche pratiche commerciali scorrette e truffe sono ambiti nei quali spesso i cittadini stranieri risultano più esposti, soprattutto quando barriere linguistiche o scarsa conoscenza del sistema rendono difficile orientarsi. Proprio per questo le due associazioni hanno deciso di strutturare una collaborazione stabile, con l’obiettivo di rafforzare l’accesso ai servizi di tutela e promuovere una maggiore consapevolezza dei diritti dei consumatori tra i cittadini migranti presenti sul territorio napoletano.

Nel concreto la convenzione prevede l’attivazione di servizi di informazione e consulenza dedicati, l’organizzazione di incontri pubblici e momenti di formazione sui diritti dei consumatori, oltre alla realizzazione di materiale informativo in più lingue e attività di mediazione culturale. Particolare attenzione sarà dedicata alla prevenzione delle truffe e delle pratiche commerciali scorrette, fenomeni che colpiscono spesso le fasce più fragili della popolazione. Tra gli strumenti previsti dall’accordo anche l’attivazione di sportelli di orientamento e assistenza, attraverso i quali gli iscritti all’Associazione dei Senegalesi di Napoli potranno ricevere supporto qualificato nella gestione di contratti di fornitura, reclami e procedure di conciliazione con aziende e gestori di servizi.

La convenzione introduce inoltre una forma di accesso agevolato ai servizi di tutela: per gli iscritti all’associazione dei migranti sarà infatti prevista la tessera annuale di Federconsumatori Campania in regime di convenzione, con una quota ridotta rispetto al tesseramento ordinario, così da rendere più semplice l’accesso ai servizi di consulenza e assistenza.

“Difendere i diritti dei consumatori significa anche fare in modo che quei diritti siano realmente accessibili a tutti”, dichiara Giovanni Berritto, presidente di Federconsumatori Campania APS. “Chi arriva in Italia spesso deve confrontarsi con contratti complessi, servizi difficili da comprendere e purtroppo anche con situazioni di abuso o di informazione scorretta. La collaborazione con l’Associazione dei Senegalesi di Napoli nasce proprio per colmare questo divario e portare strumenti concreti di tutela a una parte della cittadinanza che troppo spesso resta ai margini dei servizi di informazione e assistenza”.

Secondo Sow Hamath, presidente dell’Associazione dei Senegalesi di Napoli, l’accordo rappresenta un passo importante anche sul piano dell’integrazione sociale. “Molti dei nostri associati lavorano, vivono stabilmente a Napoli e contribuiscono alla vita economica della città, ma spesso incontrano difficoltà nel comprendere i propri diritti come consumatori o nel difendersi da situazioni scorrette. La collaborazione con Federconsumatori ci permette di offrire un supporto concreto alla nostra comunità e allo stesso tempo di rafforzare il dialogo con le istituzioni e con le realtà del territorio”.

La convenzione avrà una durata iniziale di due anni e potrà essere rinnovata attraverso un nuovo accordo tra le parti. Nel frattempo, le due associazioni lavoreranno alla costruzione di iniziative informative e progetti condivisi, con l’obiettivo di rafforzare una rete di tutela capace di coniugare diritti dei consumatori e inclusione sociale.