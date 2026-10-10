Isabella De Cham fa incontrare l’arte e la cucina d’autore: il 22 ottobre nel Rione Sanità partono le riprese di “Napoli in un morso”

Prenderanno il via il prossimo 22 ottobre, nel cuore del Rione Sanità di Napoli, le riprese di «Napoli in un morso», il nuovo programma televisivo condotto da Isabella De Cham, che intreccia arte, cultura e gastronomia in un racconto originale dedicato a uno dei quartieri più ricchi di storia, identità e creatività della città.

Il programma è curato dall’autrice e cuoca Maria Elena Curzio e dal regista Giovanni Coi, che firmano un progetto televisivo capace di mettere in dialogo il patrimonio artistico napoletano con la creatività gastronomica, attraverso un linguaggio contemporaneo e coinvolgente.

«Napoli in un morso» accompagnerà il pubblico alla scoperta delle opere d’arte presenti nel Rione Sanità, tra luoghi, immagini e suggestioni capaci di raccontare l’anima più autentica di Napoli. Ogni opera diventerà il punto di partenza di un percorso creativo che porterà Isabella De Cham a trasformare l’ispirazione visiva in una creazione gastronomica: una pizza d’autore, pensata per tradurre colori, forme, emozioni e significati dell’opera in un’esperienza di gusto.

In «Napoli in un morso» l’arte visiva e l’arte gastronomica si incontrano, dialogano e si contaminano. La bellezza di un’opera non si ferma allo sguardo, ma diventa sapore, profumo e materia, dando vita a un linguaggio capace di unire due forme di espressione profondamente radicate nella cultura italiana.

Attraverso il suo sguardo e la sua creatività, Isabella De Cham guiderà gli spettatori in un viaggio in cui ogni pizza racconterà una storia e ogni storia offrirà nuovi spunti per creare. Non soltanto un programma dedicato alla pizza, dunque, ma un’esperienza televisiva che mette in relazione il patrimonio artistico del territorio con una delle espressioni più amate della tradizione gastronomica napoletana.

La scelta del Rione Sanità non è casuale: si tratta di un quartiere che custodisce un patrimonio culturale ricco e articolato, dove la storia convive con nuove forme di espressione e dove l’identità napoletana continua a rinnovarsi attraverso l’arte, le persone e le tradizioni.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…