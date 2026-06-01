“Jazz Story – Il diario di Tony Monten”: l’epopea del jazz e i chiaroscuri del Novecento presentati al Conservatorio San Pietro a Majella 

Il 6 giugno alle ore 11:00, nella prestigiosa Sala Muti, un viaggio tra storia, letteratura, immigrazione e performance live attraverso il romanzo storico di Lino Volpe, impreziosito dalle tavole di Silvana Orsi.

NAPOLI – Sabato 6 giugno 2026, alle ore 11:00, nella prestigiosa cornice della Sala Muti del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella, si terrà la presentazione ufficiale della seconda edizione aggiornata del romanzo storico “Jazz Story – Il diario di Tony Monten (New Orleans)” dell’autore, regista e ricercatore musicale Lino Volpe, edito da CulturExpress Edizioni (ISBN: 9791298532205).

Il volume, che inaugura una tetralogia narrativa dedicata alle città simbolo della musica afroamericana, è impreziosito dalla prefazione della giornalista e storica del jazz Annamaria PivatoMazzoletti ed è ulteriormente arricchito dalle suggestive tavole illustrate a carboncino firmate da Silvana Orsi (curatrice editoriale e Presidentessa dell’Associazione Cultura Viva). L’opera si configura come un lavoro di profondo rigore documentale, supportato da un imponente apparato di oltre 200 note storiche e un’ampia bibliografia.

Il Romanzo e la Ricerca Storica Ambientato in una drammatica cornice noir e sviluppato su più piani temporali, il libro si muove tra il 1960 di Brooklyn, le memorie parigine del 1978 della ex ballerina delle Rockettes Milly Snow, e la New Orleans di inizio Novecento. Attraverso il ritrovamento di un diario febbrile scritto nel novembre del 1960 in una stamberga di Brooklyn, la voce dell’impresario italo-americano Tony Monten ricostruisce, con l’andamento di un assolo jazz, la nascita del genere a New Orleans, l’epopea dell’immigrazione italiana nel quartiere “Little Palermo”, i conflitti razziali, lo sfruttamento dello sweating systeme i passaggi a Ellis Island.

Tra le pagine riprendono vita le figure leggendarie di Jelly RollMorton, della dinastia dei Tio, di Manuel Perez e di Jack “Papa” Laine, restituendo dignità storica alle radici di un’arte che ha ridefinito il Secolo Breve, muovendosi sullo sfondo delle complesse commistioni tra lo show business, la criminalità organizzata (la “Swing Street”, la Jazz Academy di Frankie La Boia) e le amministrazioni Eisenhower/Kennedy.

L’Incontro e le Performance dal Vivo L’appuntamento si propone come un momento di profondo dialogo tra letteratura, storiografia musicale e performance live, coordinando la componente accademica e didattica con il racconto dell’autore.

Il programma dell’evento prevede la partecipazione di autorevoli figure del panorama culturale e musicale:

• Modera:

o Prof.ssa Apollonia Striano – Università degli studi di Napoli “L’Orientale”.

• Intervengono:

o Lino Volpe – Autore del romanzo.

o Nando Vitali – Scrittore, critico letterario per “La Repubblica” e direttore della rivista “LeGGendaria”.

o Silvana Orsi – Editore di CulturExpress e curatrice del volume.

• Interventi Musicali dal vivo:

o Maestro Pietro Condorelli – Chitarrista jazz e docente titolare della cattedra di Jazz presso il Conservatorio San Pietro a Majella.

o Riccardo Mauriello – Chitarrista.

I momenti musicali live restituiranno in note le atmosfere, le sonorità e le evoluzioni stilistiche (dal ragtime al blues, dagli spiritual alle brass band) evocate nel diario di Tony Monten.

Dettagli dell’evento:

• Luogo: Conservatorio di Musica San Pietro a Majella, Sala Muti (Via San Pietro a Majella 35, Napoli).

• Data e Ora: Sabato 6 Giugno 2026, ore 11:00.

• Ingresso: Libero fino a esaurimento posti.