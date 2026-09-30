La Città di Napoli celebra Monica Sarnelli: all’artista conferita la Medaglia della Città per i 45 anni di carriera

Si è tenuta questa mattina, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, la cerimonia di conferimento della Medaglia della Città di Napoli a Monica Sarnelli. L’Assessora al Turismo e alle Attività Produttive, Teresa Armato, in rappresentanza del Sindaco Gaetano Manfredi, ha consegnato il riconoscimento alla celebre cantante partenopea alla presenza della Consigliera Comunale Maria Grazia Vitelli.

La cerimonia ha inteso esprimere la profonda gratitudine e l’ammirazione della comunità cittadina per i 45 anni di luminosa carriera artistica di Monica Sarnelli, simbolo e voce elegante della musica partenopea nel mondo e celebre interprete della storica sigla della soap opera “Un posto al sole”.

«È una gioia e un onore conferire la Medaglia della Città a Monica Sarnelli, una straordinaria artista che rappresenta con eleganza, talento e passione l’anima di Napoli. Con la sua voce inconfondibile ha saputo custodire la memoria della nostra tradizione musicale e al tempo stesso rinnovarla, portando le melodie della nostra terra nei cuori di intere generazioni. Questo riconoscimento vuole essere il ringraziamento di tutta la comunità cittadina per il suo valore artistico e umano, in occasione di un doppio traguardo importante: quarantacinque anni di carriera artistica e sessantesimo compleanno». Così l’assessora Teresa Armato.

All’iniziativa è intervenuta anche la Consigliera Comunale Maria Grazia Vitelli, promotrice del riconoscimento: «Monica Sarnelli spazia nella musica tradizionale e ha collaborato con tantissimi grandi artisti, tra cui ricordo con affetto Pino Daniele. Ci tengo a precisare ancora di più che merita questo riconoscimento perché è una donna, una napoletana vera che non ha mai mollato e ha sempre creduto con forza in questo lavoro. Questa città doveva necessariamente darle il premio che merita. Ringrazio questa Amministrazione per aver alzato il livello di attenzione verso tutti i nostri artisti e l’Assessora Armato, che ha dato una spinta fondamentale alla città tra cultura ed eventi, valorizzando da sempre i talenti partenopei.»

Visibilmente emozionata, Monica Sarnelli ha espresso la sua gratitudine per l’importante riconoscimento: «Ricevere questa targa oggi, dopo 45 anni di attività, per me è un’emozione grandissima. Perché dentro questo riconoscimento non vedo soltanto gli anni che sono passati ma un pezzo della mia vita, fatto di musica, di sacrifici, di incontri, di palcoscenici, ma soprattutto di amore per la mia città. Voglio dire grazie al Comune di Napoli e al pubblico napoletano, perché è grazie a voi se ho potuto vivere di musica rimanendo nella mia città. La canzone napoletana è una lingua del cuore, è memoria, sentimento, storia e vita. Questa targa per me rappresenta un pezzo di strada percorso, ma anche un invito a continuare a raccontare Napoli, la sua musica, la sua anima e le sue storie. E finché avrò voce, continuerò a farlo.»

Il 27 ottobre al Teatro Trianon Viviani, il Comune di Napoli proseguirà le celebrazioni dei 45 anni di carriera e dei sessant’anni di Monica Sarnelli con un concerto speciale sostenuto e promosso dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive.

Erano presenti i consiglieri comunali, Gennaro Acampora, Saverio Cilenti e Walter Savarese d’Atri.

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