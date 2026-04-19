La Gazzetta dello Spettacolo torna anche in versione “da toccare”

Il quotidiano online, riprende la distribuzione cartacea con la sua formula editoriale: monografie da collezione e approfondimenti d’autore per sfidare la crisi dell’editoria e il post-pandemia.

Dopo la pausa forzata imposta dall’emergenza Covid e in controtendenza rispetto all’attuale crisi del settore editoriale, il quotidiano online “La Gazzetta dello Spettacolo” annuncia il suo atteso ritorno in distribuzione fisica cartacea su scala nazionale. Il magazine si ripresenta al pubblico con una cadenza mensile, puntando sulla sua storica linea editoriale, che privilegia l’approfondimento qualitativo e la natura conservativa della carta stampata.

Il corso della testata non si limiterà alla cronaca del lifestyle e dell’intrattenimento, ma ritrova la pubblicazione di monografie esclusive e interviste a lungo formato. L’obiettivo è offrire ai lettori un prodotto editoriale capace di restare nel tempo, trasformando ogni numero in un pezzo da collezione.

Il direttore editoriale Francesco Russo ha dichiarato: «Non ho mai abbandonato l’idea di lasciar perdere il progetto mensile da toccare e conservare. Abbiamo sentito l’esigenza profonda di tornare su carta stampata per una questione di memoria conservativa, in un’epoca di informazione digitale rapida (di cui anche noi con il nostro sito siamo tra i protagonisti italiani per lo spettacolo). La carta restituisce dignità al tempo della lettura. Dopo la sosta post-Covid e nonostante le difficoltà del mercato, abbiamo scelto di tornare puntare su monografie e approfondimenti che restino fisicamente nelle mani e nelle librerie dei nostri lettori, valorizzando il concetto di testimonianza storica di fatti e personaggi di spettacolo». Aggiunge la vice Silvana De Dominicis: «In un mondo che corre veloce, dove la cronaca è maggiore rispetto alla bellezza noi abbiamo deciso di fermarci un attimo per essere veicoli di racconti, passione e arte. Il magazine continua ad esistere per gli artisti e con gli artisti: un luogo in cui le storie di chi fa spettacolo trovano casa, carta e cuore».

Il numero appena uscito vede come protagonista di copertina Manola Moslehi, reduce dal PrimaFestival, ma anche talenti storici e nuovi come Riccardo Polizzy Carbonelli, Vincenzo Comunale, Mauro Repetto, Giovanna Rei, Ines Trocchia e tanti altri protagonisti dell’intrattenimento non solo italiano.

Il numero è in distribuzione gratuita nel circuito partner del quotidiano che include catene alberghiere e cinematografiche, teatri, boutique e luoghi di cultura. La digital issue completa è sfogliabile nell’area “La Rivista” sul sito ufficiale del quotidiano line.

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