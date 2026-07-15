La grande canzone classica napoletana rivive aSanta Maria La Nova: Pisapia & GruppoSmeraldo in concerto con un’ospite d’eccezione, Elckjaer Franco Bono

Una serata all’insegna della grande musica, della storia e della cultura partenopea. Domenica 19 luglio 2026, alle ore 20, lo splendido chiostro del Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova (Piazza Santa Maria La Nova, 44 – Napoli) farà da

cornice al tanto atteso ritorno dal vivo di Pisapia & Gruppo Smeraldo.

L’evento promette di essere un viaggio emozionante tra le melodie che hanno fatto la storia di Napoli, focalizzandosi sulle più belle e celebri canzoni classiche dell’800 e del ‘900, pilastri del patrimonio musicale conosciuti e amati in tutto il mondo. Non

solo note, ma un vero e proprio spettacolo che unisce cultura, racconto e puro divertimento.

Sul palcoscenico, ad accompagnare la straordinaria ed evocativa voce di Gennaro Pisapia, si esibirà la formazione completa di musicisti professionisti del Gruppo Smeraldo, che si distingue per un raffinato ed elegante sound che fonde strumenti a corda e a

fiato: Giuseppe Carannante (clarinetto); Michele Cordova (chitarra); Alessandro Pignalosa (mandolino); Francopaolo Perreca (sax soprano e percussioni); Mario Carannante (violoncello e basso). A impreziosire la serata ci sarà un momento di straordinaria contaminazione artistica grazie

all’ospite d’onore: Elckjaer Franco Bono. L’artista

si esibirà in un’affascinante performance in cui la

tradizione della canzone napoletana si fonderà con

l’intensità e la passione della danza andalusa.

I prossimi appuntamenti con Pisapia & Gruppo

Smeraldo sono in programma il 29 agosto e il 27

settembre 2026.