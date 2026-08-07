LA NEXT GEN DELLA FONDAZIONE SACCONE DIVENTA TALENT SCHOOL: APERTE LE SELEZIONI PER 15 BORSE DI STUDIO

Dopo quattro anni di risultati concreti, la Next Gen Summer School evolve e diventa Next Gen Talent School, rafforzando la propria missione: costruire un collegamento stabile tra giovani talenti, imprese e territorio attraverso un percorso formativo innovativo e orientato al lavoro.

Promossa dalla Fondazione Saccone ETS, con il supporto dei partner strategici Virvelle Società Benefit e Gruppo Stratego Società Benefit, la Talent School prenderà il via nel mese di settembre 2026 e metterà a disposizione 15 borse di studio a copertura integrale dei costi di partecipazione, rivolte a laureati e laureandi under 35, selezionati attraverso una procedura pubblica basata sul curriculum e su un colloquio motivazionale.

La nuova Talent School rappresenta l’evoluzione naturale di un modello formativo che, dal 2022 a oggi, ha coinvolto 60 giovani talenti, 80 aziende del network, attivato 50 stage e registrato un tasso di completamento del 100%. Numeri che raccontano un’esperienza ormai consolidata, capace di produrre risultati misurabili.

Ancora più significativo è il dato relativo all’occupabilità: il 96% dei partecipanti ha ricevuto almeno una proposta professionale entro sei mesi dalla conclusione del percorso, mentre l’80% trova lavoro entro dodici mesi e il 95% opera in ruoli coerenti con il percorso svolto. Un risultato che conferma la capacità del progetto di trasformare la formazione in concrete opportunità professionali.

La Next Gen Talent School 2026 nasce per rispondere alle nuove esigenze delle organizzazioni, sempre più orientate verso modelli digitali, collaborativi e supportati dall’intelligenza artificiale. Il percorso formerà la figura dello Smart Project Manager, professionista in grado di gestire processi, persone, dati e tecnologie nei nuovi ambienti di lavoro ibridi. Il programma integrerà formazione in aula, attività online, laboratori applicativi, challenge aziendali, project work e stage presso le imprese partner, seguendo la metodologia “Hybrid Workplace”.

L’obiettivo è valorizzare il capitale umano, in particolare quello proveniente dalle aree umanistiche, economiche, giuridiche e sociali, traducendo il patrimonio di conoscenze accademiche in competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. Il percorso punta infatti a sviluppare capacità di gestione dei processi digitali, utilizzo dell’intelligenza artificiale, lettura dei dati e leadership nei contesti organizzativi complessi.

Parallelamente alla call rivolta ai giovani, la Fondazione Saccone ha aperto anche la raccolta di adesioni per le imprese interessate a entrare nell’ecosistema Next Gen come partner del progetto. Le prime adesioni da parte delle aziende sono già arrivate, a conferma dell’interesse che l’iniziativa sta suscitando nel tessuto imprenditoriale del territorio. Le aziende potranno partecipare attraverso attività di mentorship, testimonianze, challenge reali, project work e percorsi di stage, contribuendo concretamente alla crescita del capitale umano del territorio e alla creazione di nuove opportunità professionali.

«Abbiamo deciso di compiere un importante passo in avanti, dando vita alla Next Gen Talent School, un percorso ancora più orientato allo sviluppo di competenze concrete e alla creazione di un collegamento stabile tra giovani talenti e imprese del territorio», dichiara Giorgio Scala, Presidente della Fondazione Saccone. «Per realizzare questa evoluzione stiamo coinvolgendo un nucleo fondativo di aziende che condividano una visione di lungo periodo e scelgano di sostenere il progetto, innanzitutto come azione concreta di responsabilità sociale d’impresa, contribuendo alla crescita del capitale umano del territorio.»

«Per quattro anni consecutivi la Next Gen Summer School ha dimostrato che è possibile formare giovani talenti in modo autentico, multidisciplinare e profondamente connesso alle esigenze reali del sistema produttivo», aggiunge Scala. «Oggi, forti dei risultati raggiunti, dei giovani inseriti nel mercato del lavoro e di un ecosistema aziendale consolidato, compiamo il passo successivo. La Next Gen Talent School 2026 non è una semplice nuova edizione: è la naturale maturazione di un modello che ha dimostrato di funzionare ed è pronto a generare un impatto ancora più profondo e duraturo.»

Le candidature per l’assegnazione delle 15 borse di studio sono già aperte sul sito della Fondazione Saccone. È aperta anche la manifestazione di interesse per le aziende che intendono entrare a far parte del network Next Gen e contribuire alla costruzione della nuova generazione di professionisti del territorio.

Per maggiori informazioni: https://fondazionesaccone.it/next-gen/next-gen-talent-school-2026/

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