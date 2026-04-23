“La Salute in un Talk”: SYNLAB SDN dedica un nuovo incontro ai disturbi respiratori e alle allergie stagionali

Appuntamento per martedì 28 aprile a partire dalle 18.30 presso il Centro Medico SYNLAB SDN di via Gianturco, 113

Prosegue il ciclo di incontri divulgativi “La Salute in un Talk”, il format promosso da SYNLAB SDN che porta la prevenzione e l’informazione sanitaria al centro del dialogo con i cittadini. Il prossimo appuntamento, in programma martedì 28 aprile 2026 alle ore 18:30 presso il Centro Medico SYNLAB SDN di via Gianturco 113 a Napoli (3° piano area prelievi), sarà dedicato al tema “Respiro, Struttura, Allergie: il percorso integrato dal sintomo alla soluzione”.

L’incontro nasce per offrire una visione chiara e completa dei disturbi respiratori, particolarmente diffusi con l’arrivo della primavera, quando allergie stagionali, ostruzione nasale e difficoltà respiratorie tendono ad accentuarsi. Attraverso un approccio multidisciplinare, i partecipanti potranno comprendere le cause dei sintomi più comuni, i fattori che li aggravano e le più moderne soluzioni diagnostiche e terapeutiche disponibili oggi.

A guidare il confronto saranno specialisti del network SYNLAB con competenze complementari: il prof. Gennaro Liccardi, allergologo, il dott. Alfonso Tramontano Guerritore, otorinolaringoiatra, e il dott. Carmine Mollica, medico radiologo. Grazie al contributo integrato delle diverse discipline, sarà possibile approfondire il ruolo dell’allergologia nella gestione delle allergie stagionali, le soluzioni chirurgiche mini-invasive per l’ostruzione nasale e l’importanza dell’imaging diagnostico, come la TC del massiccio facciale, per una corretta valutazione clinica.

Come in ogni appuntamento del ciclo, ampio spazio sarà dedicato al dialogo diretto con il pubblico, che potrà porre domande e confrontarsi con gli specialisti in un contesto accessibile e informale.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione inviando una mail a eventi.campania@synlab.it oppure tramite QR Code presente nella locandina dell’iniziativa.