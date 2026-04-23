La Tenda si racconta: ambulatorio medico e farmacia sociale

Il Centro La Tenda nasce come risposta comunitaria alle fragilità, coniugando accoglienza e pratiche educative in evoluzione. Dalla prevenzione delle dipendenze all’educativa di territorio, dall’ascolto dei senza dimora al sostegno delle famiglie, la rotta resta chiara: affermare la centralità della persona nel percorso e accompagnarla verso l’autonomia.

Un modello cresciuto in dialogo costante con la città e con le sue trasformazioni sociali, che non rinuncia all’idea di “tenda”: uno spazio di sosta, riorientamento e ripartenza. Attiva dal 1981 a Napoli, opera lungo l’intero spettro della fragilità, con un approccio fondato su accoglienza, transitorietà e didattica innovativa.

“La Tenda si racconta” è una nuova iniziativa di informazione sociale: uno spazio settimanale presente sui media digitali per raccontare un servizio, un progetto in cantiere, un’esperienza sociale e le storie che attraversano il Centro.

Un percorso di approfondimento per comprendere da vicino un lavoro costruito negli anni e fatto di relazioni, ascolto e responsabilità condivisa. Ogni appuntamento sarà un’occasione per entrare nei luoghi e nei significati di un impegno che continua a evolversi insieme alla città.

Questo appuntamento è dedicato all’Ambulatorio Medico e alla Farmacia Solidale, un presidio sanitario gratuito attivo dal 2012 nel cuore del Rione Sanità.

L’Ambulatorio Medico e la Farmacia Sociale: salute come diritto per tutti

L’Ambulatorio Medico del Centro La Tenda rappresenta una risposta concreta e strutturata al diritto alla salute delle persone più vulnerabili.

Nato all’interno dell’esperienza del centro di accoglienza notturna come servizio dedicato alle persone senza dimora, si è progressivamente aperto all’intero territorio, diventando un punto di riferimento per chiunque si trovi in ​​condizione di indigenza, attraverso la segnalazione delle realtà del privato sociale.

Nella sua origine, il servizio rispondeva a un bisogno specifico e urgente: per le persone che vivono in strada, la condizione di senza dimora non è soltanto una privazione materiale, ma anche un fattore di grave rischio per la salute fisica, che indebolisce il corpo, favorisce lo sviluppo di patologie spesso trascurate e rende difficoltoso l’accesso ai servizi socio-sanitari tradizionali.

L’ambulatorio è ubicato al piano terra dell’Ex Ospedale San Camillo, in prossimità dell’entrata, ed è attivo dal 2012 grazie al sostegno della Caritas attraverso un progetto 8 x mille e alla crescente adesione di medici e infermieri volontari di varie discipline. Un ulteriore salto di qualità è avvenuto grazie all’accordo con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Napoli, che ha permesso di ampliare l’offerta dei servizi con la collaborazione di ulteriori professionisti sanitari e volontari.

Quello che in origine era un presidio dedicato a semplici medicazioni e alla distribuzione di pochi medicinali è diventato nel tempo un punto di riferimento socio-sanitario riconosciuto sul territorio cittadino. Le persone accolte non ricevono soltanto cure mediche, ma vengono orientate e sostenute nel rapporto con le istituzioni, grazie a un lavoro di rete che coinvolge le strutture socio-sanitarie presenti sul territorio.

Oggi l’ambulatorio si avvale di specialisti volontari in diverse discipline:

Cardiologia, Dermatologia, ORL, Ematologia, Medicina Interna, Medicina Vascolare, Ginecologia e Urologia.

È inoltre attivo un Servizio Infermieristico e sono disponibili prestazioni di ecografia ed elettrocardiogramma, rese possibili grazie alla donazione delle apparecchiature da parte della Curia Arcivescovile di Napoli e da Unicredit. Questi strumenti consentono diagnosi tempestive per patologie che, se trascurate, possono diventare gravi o fatali.

Il servizio è aperto nei seguenti orari:

Lunedì – Giovedì – Venerdì: dalle 15:00 alle 19:00

Martedì dalle 9.30 alle 13.30

Mercoledì: dalle 15:00 alle 20:30

L’ambulatorio è, in definitiva, un luogo dove la salute diventa diritto esigibile anche per chi è ai margini: uno spazio in cui la cura del corpo si intreccia con quella della persona nella sua interezza, contribuendo a restituire dignità e a costruire percorsi di ripartenza.

L’iniziativa rappresenta un’immagine autentica della filosofia del Centro La Tenda: fermarsi, ritrovare orientamento e riprendere il cammino.

Inoltre, il servizio prevede un accompagnamento nel percorso di cura attraverso l’Unità di Strada e la Croce Rossa.

La Farmacia Sociale: i farmaci come diritto, non come privilegio

A fianco dell’ambulatorio medico opera la Farmacia Sociale, avviata nel 2013 grazie alla collaborazione di farmacisti volontari, al sostegno dell’azienda di distribuzione farmaceutica Guacci e della Curia Arcivescovile di Napoli, che ha reso possibile la ristrutturazione e l’allestimento dei locali dedicati al servizio.

L’attività viene svolta in stretta sinergia con l’ambulatorio medico, con l’obiettivo di rispondere in maniera concreta e immediata al bisogno di tutte le persone senza dimora e indigenti che non hanno la possibilità di acquistare i farmaci e quindi di curarsi. La prossimità fisica e operativa tra i due servizi è un elemento fondamentale: la diagnosi medica e la dispensazione dei medicinali avvengono nello stesso spazio, riducendo le barriere e garantendo una presa in carico integrata della persona.

La Farmacia Sociale osserva gli stessi orari di apertura dell’ambulatorio.

La rubrica proseguirà nelle prossime settimane con il racconto degli altri servizi e dei nuovi progetti, per continuare a condividere con la città un’esperienza sociale che da più di quarant’anni costruisce comunità, inclusione e responsabilità.

Il Centro “La Tenda” si trova nel centro di Napoli, al Rione Sanità ed è ubicato nell’Ex Ospedale San Camillo, precisamente in Via Sanità, 95.

Sostenere queste attività significa contribuire concretamente alla costruzione di una comunità più giusta ed è possibile farlo supportando il Centro attraverso le modalità indicate sul sito ufficiale:

http://www.centrolatenda.org/sostienici-2022/