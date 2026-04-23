La Tenda si racconta: ambulatorio medico e farmacia sociale

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Il Centro La Tenda nasce come risposta comunitaria alle fragilità, coniugando accoglienza e pratiche educative in evoluzione. Dalla prevenzione delle dipendenze all’educativa di territorio, dall’ascolto dei senza dimora al sostegno delle famiglie, la rotta resta chiara: affermare la centralità della persona nel percorso e accompagnarla verso l’autonomia.
Un modello cresciuto in dialogo costante con la città e con le sue trasformazioni sociali, che non rinuncia all’idea di “tenda”: uno spazio di sosta, riorientamento e ripartenza. Attiva dal 1981 a Napoli, opera lungo l’intero spettro della fragilità, con un approccio fondato su accoglienza, transitorietà e didattica innovativa.
“La Tenda si racconta” è una nuova iniziativa di informazione sociale: uno spazio settimanale presente sui media digitali per raccontare un servizio, un progetto in cantiere, un’esperienza sociale e le storie che attraversano il Centro.
Un percorso di approfondimento per comprendere da vicino un lavoro costruito negli anni e fatto di relazioni, ascolto e responsabilità condivisa. Ogni appuntamento sarà un’occasione per entrare nei luoghi e nei significati di un impegno che continua a evolversi insieme alla città.
Questo appuntamento è dedicato all’Ambulatorio Medico e alla Farmacia Solidale, un presidio sanitario gratuito attivo dal 2012 nel cuore del Rione Sanità.
L’Ambulatorio Medico e la Farmacia Sociale: salute come diritto per tutti
L’Ambulatorio Medico del Centro La Tenda rappresenta una risposta concreta e strutturata al diritto alla salute delle persone più vulnerabili.
Nato all’interno dell’esperienza del centro di accoglienza notturna come servizio dedicato alle persone senza dimora, si è progressivamente aperto all’intero territorio, diventando un punto di riferimento per chiunque si trovi in condizione di indigenza, attraverso la segnalazione delle realtà del privato sociale.
Nella sua origine, il servizio rispondeva a un bisogno specifico e urgente: per le persone che vivono in strada, la condizione di senza dimora non è soltanto una privazione materiale, ma anche un fattore di grave rischio per la salute fisica, che indebolisce il corpo, favorisce lo sviluppo di patologie spesso trascurate e rende difficoltoso l’accesso ai servizi socio-sanitari tradizionali.
L’ambulatorio è ubicato al piano terra dell’Ex Ospedale San Camillo, in prossimità dell’entrata, ed è attivo dal 2012 grazie al sostegno della Caritas attraverso un progetto 8 x mille e alla crescente adesione di medici e infermieri volontari di varie discipline. Un ulteriore salto di qualità è avvenuto grazie all’accordo con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Napoli, che ha permesso di ampliare l’offerta dei servizi con la collaborazione di ulteriori professionisti sanitari e volontari.
Quello che in origine era un presidio dedicato a semplici medicazioni e alla distribuzione di pochi medicinali è diventato nel tempo un punto di riferimento socio-sanitario riconosciuto sul territorio cittadino. Le persone accolte non ricevono soltanto cure mediche, ma vengono orientate e sostenute nel rapporto con le istituzioni, grazie a un lavoro di rete che coinvolge le strutture socio-sanitarie presenti sul territorio.
Oggi l’ambulatorio si avvale di specialisti volontari in diverse discipline:
Cardiologia, Dermatologia, ORL, Ematologia, Medicina Interna, Medicina Vascolare, Ginecologia e Urologia.
È inoltre attivo un Servizio Infermieristico e sono disponibili prestazioni di ecografia ed elettrocardiogramma, rese possibili grazie alla donazione delle apparecchiature da parte della Curia Arcivescovile di Napoli e da Unicredit. Questi strumenti consentono diagnosi tempestive per patologie che, se trascurate, possono diventare gravi o fatali.
Il servizio è aperto nei seguenti orari:
Lunedì – Giovedì – Venerdì: dalle 15:00 alle 19:00
Martedì dalle 9.30 alle 13.30
Mercoledì: dalle 15:00 alle 20:30
L’ambulatorio è, in definitiva, un luogo dove la salute diventa diritto esigibile anche per chi è ai margini: uno spazio in cui la cura del corpo si intreccia con quella della persona nella sua interezza, contribuendo a restituire dignità e a costruire percorsi di ripartenza.
L’iniziativa rappresenta un’immagine autentica della filosofia del Centro La Tenda: fermarsi, ritrovare orientamento e riprendere il cammino.
Inoltre, il servizio prevede un accompagnamento nel percorso di cura attraverso l’Unità di Strada e la Croce Rossa.
La Farmacia Sociale: i farmaci come diritto, non come privilegio
A fianco dell’ambulatorio medico opera la Farmacia Sociale, avviata nel 2013 grazie alla collaborazione di farmacisti volontari, al sostegno dell’azienda di distribuzione farmaceutica Guacci e della Curia Arcivescovile di Napoli, che ha reso possibile la ristrutturazione e l’allestimento dei locali dedicati al servizio.
L’attività viene svolta in stretta sinergia con l’ambulatorio medico, con l’obiettivo di rispondere in maniera concreta e immediata al bisogno di tutte le persone senza dimora e indigenti che non hanno la possibilità di acquistare i farmaci e quindi di curarsi. La prossimità fisica e operativa tra i due servizi è un elemento fondamentale: la diagnosi medica e la dispensazione dei medicinali avvengono nello stesso spazio, riducendo le barriere e garantendo una presa in carico integrata della persona.
La Farmacia Sociale osserva gli stessi orari di apertura dell’ambulatorio.
La rubrica proseguirà nelle prossime settimane con il racconto degli altri servizi e dei nuovi progetti, per continuare a condividere con la città un’esperienza sociale che da più di quarant’anni costruisce comunità, inclusione e responsabilità.
Il Centro “La Tenda” si trova nel centro di Napoli, al Rione Sanità ed è ubicato nell’Ex Ospedale San Camillo, precisamente in Via Sanità, 95.
Sostenere queste attività significa contribuire concretamente alla costruzione di una comunità più giusta ed è possibile farlo supportando il Centro attraverso le modalità indicate sul sito ufficiale:
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