La visione del benessere di Monica Capitanio, operatore formatore professionale del benessere, si espande in Sicilia

Eterna battagliera per via delle tante vicissitudini personali, ma intensa di sogni da realizzare e desideri da esaudire, Monica Capitanio non ferma il suo percorso nel benessere, che nasce come passione ma cresce come professione.

Originaria della provincia di Roma, Monica ha sempre lottato per portare avanti la mission della sua vita, diventare professionista del mondo del benessere, attraverso l’amore che lei nutre per il mondo olistico. Frequenta scuole di formazione, viaggia per il mondo raggiungendo i luoghi culto e fautori del benessere millenario, India, Egitto, Hawaii, Messico, si qualifica in discipline e tecniche di massaggio terapeutico, olistico e sportivo. Apre il proprio centro a Roma, ma gira l’Italia partecipando a eventi importanti in qualità di massaggiatore ufficiale: dalla stessa Capitale passando per Venezia, Milano Marittima, Cascia e poi arrivando a Sanremo, nell’ambito del Festival della Canzone Italiana, grazie al contatto con Stefano Serra, uno dei più importanti Spa Manager della penisola, che la introduce nel suo progetto di punta Dream Massage, finché nel 2024 le assegna il ruolo di coordinatrice del Master Massaggiatore Professionista dello spettacolo dandole l’opportunità di applicare trattamenti e mettere in mostra le sue competenze ad esponenti dell’arte, della musica e dello spettacolo che hanno frequentato la cittadina ligure durante la kermesse musicale. “Un momento importante della mia vita”, dichiara emozionata Monica, “ma oggi è anche il momento di crescere ancora. Non smetterò mai di farlo”.

Monica si dedica in pieno anche alla attività di formazione, essendo oggi una formatrice professionista, creando la Diamond Academy, svolgendo corsi a Mazara del Vallo presso il Mahara Hotel. Si circonda di validi collaboratori che Monica ha formato e che oggi fanno parte del suo gruppo di lavoro. Da Monica si è formata la operatrice in SPA esperta di trattamenti estetici Giusy Danubio, originaria di Marsala. Grazie a Monica, Giusy frequenta il corso di Massaggio Rituale Spa Diamond Massage, Massaggio Decontratturante metodo Monica Capitanio, Riflessologia plantare Radicale, Massaggio emolinfatico metodo Monica Capitanio “Oggi Giusy è mia collega e collaboratrice personale” precisa Monica, “come anche Anna Garaffa, anch’ella di Marsala, Spa manager affermata, e Martina Venini, che si sta formando presso la mia Diamond Academy, giovane promessa del massaggio e del benessere avendo il fattore x-inside, che proviene addirittura dalla lontana Bolzano. Sono valide partner, parte della mia squadra di cui sono fiera!”

Ma ecco che nasce l’esperienza siciliana, a partire dal 2025, quando nascono i primi eventi di Monica presso la prima Urban SPA di Marsala.

E’ proprio a Marsala che oggi nasce un percorso veramente importante per Monica, in particolare nella Riserva Naturale dello Stagnone, una laguna costiera inserita in un paesaggio surreale che nasce di fronte alle isole Egadi. “Tanti elementi iconici”, spiega Monica “Saline, Mulini a Vento, l’isola di Mozia, l’isola lunga e Schola. Le acque basse dello Stagnone popolate da bellissimi fenicotteri rosa”.

All’interno di questa splendida riserva naturale si inserisce il Kiteclub Marsala, scuola di Kitesurf di Francesco Ferrara, palermitano visionario che ha scelto una splendida location naturale per le sue attività: yoga, meditazione, corsa, bike, massaggio. “Francesco, con i soci Giampaolo. Cristian e Vincenzo, garantisce momenti di assoluto divertimento: Cristian con “La Base” di occupa Food e Drink, Vincenzo accoglie negli appartamenti del “sunset village”” dichiara Monica. “Ed oltre a loro, accanto a noi con una splendida vetrina sul mare, non posso dimenticare la presenza vivace di Lavand Store”.

In questo ambito, Monica ha aperto il suo nuovo stand benessere. “Marsala è la capitale italiana del Kite, dove ogni quattro anni si svolge il campionato mondiale”, spiega Monica. “Kiteclub è meta di kitesurf e surfisti provenienti da ogni parte del mondo. Al suo interno ho voluto con fermezza impiantare la mia struttura stabile, nella quale sto dando la possibilità di vivere una esperienza unica e un viaggio verso se stessi, dove fa da cornice uno splendido elemento natura, circondata da profumi, brezza marina, area salmastra, il vento, il suono dei cinguettii. Tutti elementi naturali reali, e non creati all’interno di una Spa, che consentono di beneficiare appieno del trattamento applicato. Una esperienza fatta personalmente negli ospedali ayurvedici in India e nei centri dell’America Latina, Egitto, Grecia, nei viaggi che ho fatto negli anni per accrescere le mie conoscenze del benessere naturale. Posso quindi affermare con certezza che sono benefici reali provati scientificamente”

Un connubio quindi fra le esperienze di Monica, acquisite nei tanti anni di attività professionale e personale, e gli elementi della natura che la circondano in questo contesto. “La magia è totale. Fare un massaggio, quando il profumo che ti circonda è la brezza marina, non l’incenso, il suono è il mare, non una semplice musica, è una esperienza unica verso se stessi. Dal momento in cui ci si alza dal lettino del massaggio si è vissuto un viaggio introspettivo, a 360 gradi” conclude Monica.