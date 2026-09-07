L’anno accademico si apre in passerella: l’Accademia Liliana Paduano firma il make-up di “Stelle in Giardino” a Pisa

Dieci allieve, guidate dalla docente e Key Make Up Artist Rossella Apa, hanno curato il trucco delle modelle della terza edizione del gala fashion al Giardino Scotto, con le creazioni degli studenti di Polimoda e lo spettacolo di Dario Ballantini.

PISA — Per dieci allieve dell’Accademia Liliana Paduano il rientro in aula è arrivato con qualche giorno di anticipo, e non in aula. Domenica 6 settembre la storica accademia napoletana è stata official make-up team di “Stelle in Giardino”, il gala della moda ospitato al Giardino Scotto di Pisa, dove le sue allieve hanno curato il trucco delle modelle che hanno sfilato in passerella.

Giunto alla terza edizione e realizzato con il patrocinio del Comune di Pisa, l’appuntamento ha portato sotto le mura della Fortezza Nuova le creazioni di undici studenti-stilisti del corso di Fashion Design di Polimoda, ospite d’onore della serata, arrivati a formarsi in Toscana da diversi Paesi. La conduzione è stata affidata a Gabriele Masiero; ospite principale Dario Ballantini con il suo Live Acoustic Trio, insieme alla giovane cantante Beatrice Cosentini. La direzione artistica è di Stefano Bini, l’organizzazione di Michele Ammannati per l’associazione musicale Aurora. Ingresso libero e gratuito.

Il lavoro dell’Accademia si è svolto nelle ore precedenti la sfilata, nel backstage allestito all’interno del giardino: dieci allieve make-up artist coordinate da Rossella Apa, docente dell’Accademia e Key Make Up Artist della serata, hanno costruito i beauty look in dialogo con le collezioni presentate, rispettando i tempi stretti e la rotazione tipica di una passerella. Una prova che coincide, di fatto, con la ripartenza dell’anno formativo.

«Riprendiamo esattamente da dove ci siamo fermati. Le nostre allieve lavorano accanto a professionisti, in contesti reali, con le scadenze e le responsabilità di un backstage vero: è così che si impara il mestiere, ed è la ragione per cui il nostro anno formativo comincia anche questa volta fuori dalle aule», ha dichiarato Carlo Matthey, CEO e Direttore Generale dell’Accademia Liliana Paduano.

Con oltre quarantasei anni di attività, l’Accademia Liliana Paduano opera stabilmente nei contesti della moda e dello spettacolo, con collaborazioni che negli ultimi anni hanno incluso fashion week internazionali e produzioni televisive e live. «Su una passerella il trucco deve reggere le luci, le distanze e il ritmo dei cambi. Le ragazze hanno lavorato con precisione e con una lucidità che non è mai scontata, e che dimostra ancora una volta il valore della scuola napoletana in materia», conclude Rossella Apa.

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