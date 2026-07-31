L’Antica Pizzeria Da Michele apre a Livorno mercoledì 12 agosto

L’Antica Pizzeria Da Michele in the world apre a Livorno mercoledì 12 agosto, in Viale Italia 103/105. L’istituzione partenopea, fondata nel 1870 a Forcella e consacrata nell’immaginario collettivo globale, apre le sue porte a Livorno, firmando così una nuova, significativa tappa della propria espansione nazionale e internazionale con il partner Asset Food, realtà imprenditoriale che negli ultimi anni ha portato il brand “Antica Pizzeria Da Michele” a Bari, Taranto, Lecce, Modena, Parma, Brescia, Bergamo, Trieste, Catania e Parigi.

Il nuovo locale sorge in Viale Italia 103/105, sul lungomare livornese, in una delle passeggiate a mare più suggestive della Toscana: una scelta di location tutt’altro che casuale, che rafforza la vocazione marinara del marchio e il legame profondo tra la città di Livorno e la Napoli di Via Sersale, entrambe affacciate sul respiro del Mediterraneo.

Il progetto architettonico e di interior design della nuova sede è firmato da Antonio Di Maro e dal suo studio, che da anni cura l’identità estetica di tutti gli store Asset Food: un lavoro fatto di richiami puntuali alla storia del brand, materiali e spazi pensati per evocare l’atmosfera della sede storica di Via Sersale a Napoli, così che ogni nuova apertura, pur adattandosi al contesto e alla cultura del territorio che la accoglie, resti profondamente riconoscibile e fedele alle proprie radici.

Il locale di Livorno, in particolare, si distingue per gli spazi generosi: oltre al dehors esterno, affacciato su Viale Italia, la pizzeria presenta anche un ampio dehors interno, per una capienza complessiva di circa 180 posti. Al centro del locale, come da tradizione, campeggia il forno, cuore pulsante di ogni sede de l’Antica Pizzeria Da Michele e garanzia di quella cottura autentica che da 150 anni caratterizza il marchio.

Livorno e Napoli sono due città che si somigliano più di quanto si pensi: entrambi porti storici del Mediterraneo, crocevia di popoli, lingue e culture — per secoli fondamentali snodi commerciali. La stessa ironia pungente, la stessa fierezza popolare, lo stesso rapporto viscerale con il mare unisce le due comunità: un’affinità che oggi trova una connessione ancora più forte e simbolica.

«Portare l’Antica Pizzeria Da Michele a Livorno significa per noi molto più di un’apertura commerciale», dichiara Alessandro Condurro, Amministratore Delegato de L’Antica Pizzeria Da Michele in the world. «Livorno è una città che ha il mare nel sangue, proprio come Napoli, e nel 2026 vivrà una connessione ancora più speciale con la nostra città, avendo dato i natali all’allenatore della squadra partenopea».

«Quando si parla di Livorno e Napoli non si racconta solo di due porti sul mare, ma di due modi identici di vivere l’accoglienza, la tavola, la battuta pronta. Portare qui la nostra pizza a ruota di carro, con l’impasto lavorato a mano come 150 anni fa, è un modo per far incontrare due popoli che si capiscono al primo sguardo», aggiunge Francesco De Luca, Amministratore de L’Antica Pizzeria Da Michele in the world.

«Livorno è una città di valori ed emozioni che sentiamo profondamente nostri come un codice genetico, e che arrivano dai profumi del mare, dal rumore delle onde e dagli angoli nascosti di questa città», dichiara Giuseppe De Paola, Presidente del gruppo Asset Food. «Aprire sul Viale Italia è un modo per mettere questa insegna al centro della vista quasi a significare che non c’è distanza, ma solo un’unica, grande cultura mediterranea».

L’Antica Pizzeria Da Michele porterà ai livornesi e ai turisti l’esperienza autentica della pizzeria di Via Sersale: le ricette antiche, i lunghi tempi di lievitazione, il menù fedele alla tradizione, la “pizza a ruota di carro” che ha reso celebre il marchio in tutto il mondo, riconosciuto anche dall’UNESCO come parte del Patrimonio Immateriale dell’Umanità legato all’arte del ‘pizzaiuolo’ napoletano e celebrato nel famoso film ‘’Mangia, Prega, Ama’’ con Julia Roberts e in quel sorriso che spunta durante il morso della pizza avvenuto proprio nella sede di via Sersale.

A completare l’offerta della pizzeria di Livorno, oltre alle storiche margherita e marinara “a ruota di carro”, ci sarà una selezione di pizze special, omaggio di volta in volta a grandi personaggi iconici ed eventi napoletani, in un menù che cambierà ogni mese: un format che caratterizza ormai tutti gli store del gruppo Asset Food, capace di raccontare la cultura partenopea anche a tavola, rinnovandosi costantemente senza mai perdere il legame con le proprie origini.

L’apertura è fissata per mercoledì 12 agosto, alle ore 18:00.

Informazioni utili

Indirizzo: Viale Italia 103/105, Livorno

Data e ora di apertura: 12 agosto, ore 18:00

Orari: aperta tutti i giorni dalle 11:45 alle 00:00

Telefono: 0586 420705

Sito: www.damichelelivorno.it

Instagram: @Damichele.livorno

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