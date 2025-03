L’Antica Pizzeria Da Michele apre a Rimini

L’Antica Pizzeria Da Michele apre una nuova sede a Rimini, in via Mentana 4/6, giovedì 3 aprile.

Il locale si trova nei pressi di piazza Tre Martiri, cuore pulsante della città, una zona di grande interesse commerciale, facilmente raggiungibile sia dai residenti che dai turisti che ogni anno affollano Rimini.

« Siamo entusiasti di aprire la nostra nuova sede a Rimini, una città che è sinonimo di giorni piacevoli da trascorrere nel modo più leggero e spensierato possibile. Il nostro obiettivo resta quello di portare la pizza napoletana a ruota di carro nel mondo, senza perdere mai di vista quella che è la storia e le tradizioni de L’Antica pizzeria Da Michele» afferma Alessandro Condurro, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world.

« Rimini è una città che ha una forte propensione all’accoglienza ed è per noi un onore essere parte di questa realtà. Abbiamo progettato il locale pensando a un ambiente che fosse in grado di far sentire tutti a casa, con un design che in qualche modo ricorda la nostra sede storica a Napoli, ma allo stesso tempo offre un tocco di eleganza moderna» continua Francesco De Luca AD de L’Antica Pizzeria da Michele in the world.

« La nuova pizzeria si sviluppa su un unico livello, con una capienza di 80 posti a sedere interni e 25 esterni, e offre un’ampia e confortevole area per tutti i clienti. Al centro del locale, a vista, si trovano il forno e l’area in cui si prepara la pizza con un grande bancone in marmo di Carrara, simbolo di raffinatezza e qualità, che diventa l’effettivo’ core’. Da qui i clienti possono osservare da vicino la preparazione del nostro prodotto più importante, le pizze» conclude Silvia Pascarella, partner della sede di Rimini.

La sala del nuovo ristorante è caratterizzata da sedie e divani in velluto verde, colore che evoca le tipiche mattonelle della pizzeria storica di Napoli. I tavoli in marmo completano l’atmosfera rustica, rendendo l’esperienza di ogni cliente quanto più accogliente possibile. Le pareti laterali, con i loro dettagli, le foto e le decorazioni ricordano la famosa sede di Forcella, mantenendo viva la tradizione partenopea e creando un legame tangibile tra il nuovo locale e le radici napoletane della pizzeria.

Il menù dell’Antica Pizzeria da Michele di Rimini offre le celebri pizze classiche come la margherita e la marinara, ovviamente a ruota di carro, e aggiunge pizze dai gusti più complessi, comprese le fritte.

L’Antica Pizzeria Da Michele Rimini

Via Mentana 4\6, Rimini

05411740933

Aperto tutti i giorni dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 00:00

Social

Fb. L’Antica Pizzeria Da Michele Rimini

Ig. @damichelerimini_