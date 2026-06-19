L’Antica Pizzeria Da Michele apre il suo primo locale in Polonia, a Breslavia

Martedì 23 giugno, alle ore 12:00, in ul. Więzienna 21 a Breslavia (Wrocław), aprirà le sue porte L’Antica Pizzeria Da Michele. Si tratta di un debutto per il brand, universalmente riconosciuto come “Il Tempio della Pizza”, che ha scelto la capitale della Bassa Slesia come prima, strategica tappa per il suo ingresso in Polonia.

Il nuovo locale sorge a soli 50 metri dalla celebre piazza del Rynek, il centro storico medievale e il principale punto di riferimento per residenti e flussi turistici. L’Antica Pizzeria Da Michele Breslavia si presenta come un locale ampio, moderno e completamente climatizzato, capace di ospitare 100 posti a sederedistribuiti in due ampie sale interne. Vero e proprio fulcro visivo della struttura è il forno a legna a vista, che permetterà ai clienti di ammirare dal vivo il lavoro dei pizzaioli. Inoltre, la pizzeria dispone di un grande giardino esterno che offre ulteriori 86 posti a sedere.

La scelta di Breslavia come prima città polacca risponde a una precisa visione di mercato, come spiegato dagli amministratori di Michele in the World.

“La città di Breslavia conta circa 850.000-900.000 abitanti, dei quali circa 200.000 sono studenti universitari. Si tratta quindi di una realtà estremamente giovane, aperta e dinamica. Proprio per questa ragione l’abbiamo scelta come prima meta in cui aprire L’Antica Pizzeria da Michele, ritenendola particolarmente adatta al nostro target di riferimento”afferma Francesco De Luca, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the World.

“Per quanto riguarda l’accoglienza del pubblico, i primi riscontri ottenuti attraverso le campagne pubblicitarie dedicate su Facebook e Instagram mostrano un interesse estremamente positivo. Siamo quindi molto fiduciosi che il locale possa essere apprezzato da subito dalla città e da tutti i suoi abitanti.”continua Alessandro Condurro, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the World.

Il menù del locale di Breslavia è una celebrazione della cucina napoletana, che unisce la semplicità delle materie prime all’eccellenza degli ingredienti tra cui spiccano il fiordilatte di Agerola, il Pecorino Romano D.O.P. e il Parmigiano.Antipasti tipici napoletani, pizze della tradizione, rigorosamente a ruota di carro, primi piatti italiani e dolci caratterizzano la proposta gastronomica della pizzeria.

L’Antica Pizzeria Da Michele Breslavia

ul. Więzienna 21, 50-118 Wrocław (Breslavia)

Orari di apertura: Tutti i giorni dalle ore 12:00 alle ore 24:00

Contatto telefonico: +48 512 207 309

Social: @DAMICHELEWRO (Instagram e Facebook)