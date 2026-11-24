Lunedì 23 novembre, a partire dalle ore 19:00, l’Antica Pizzeria Da Michele Salerno, in piazza Sedile di Portanova 21, festeggia i suoi primi 5 anni. Il normale servizio della pizzeria, regolarmente aperta agli avventori, sarà accompagnato da una festa con gadget riservati ai clienti.

<<Cinque anni rappresentano un traguardo importante per la nostra sede di Salerno, un locale che in questo quinquennio è cresciuto costantemente grazie alla passione di uno staff straordinario – spiega Alessandro Condurro, AD de L’Antica Pizzeria Da Michele in the world –. Festeggiare questo anniversario significa celebrare il legame profondo con una città che ha accolto la nostra tradizione con grande entusiasmo, inserendosi a pieno titolo nella grande famiglia della Michele in the world>>.

<<In questi cinque anni abbiamo voluto arricchire l’esperienza dei nostri clienti – continua Francesco De Luca, AD de L’Antica Pizzeria Da Michele in the world –. Accanto alle classiche margherita, marinara e cosacca della casa madre di Napoli, Salerno è stata la prima pizzeria campana con un un forno dedicato al senza glutine e con alcune variazioni al menù, dimostrando che la tradizione può evolversi per incontrare le esigenze di tutti, senza mai scendere a compromessi sulla qualità>>.

L’Antica Pizzeria Da Michele Salerno

Piazza Sedile di Portanova 21

Salerno

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