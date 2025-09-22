L’ASSOCIAZIONE ALESSANDRO SCARLATTI PRESENTA LA SUA NUOVA STAGIONE

L’Associazione Alessandro Scarlatti di Napoli presenta, martedì 23 settembre (ore 18.30) al Teatro Sannazaro, la sua nuova stagione musicale. Ad illustrare il programma nel dettaglio interverranno Oreste de Divitiis e Tommaso Rossi, rispettivamente Presidente e Direttore Artistico dell’ente musicale fondato nel 1918 da Emilia Gubitosi con Maria De Sanna, Salvatore Di Giacomo e Giovanni Tebaldini.

Alla presentazione prende parte anche il soprano Maria Grazia Schiavo che sarà protagonista, con il pianista Maurizio Iaccarino il prossimo 15 ottobre al Sannazaro,del concerto che inaugura la stagione.

Nel corso della serata di presentazione, coordinati dal Maestro Francesco Solombrino, sono in programma alcuni interventi dell’Ensemble d’archi degli allievi del Conservatorio San Pietro a Majella con l’esecuzione di musiche di Wolfgang Amadeus Mozart (Divertimento K 136 in re maggiore), Edvard Grieg (Elegia Op. 34 in do minore), Béla Bartók (Danze Rumene).

L’ensemble giovanile è formato da Niccolò Laiso, Davide Marrone, Alessandro Paolillo, Vincenzo Imbimbo, Giovanna Russo (violini primi), Alessandro Monaco, Francesca Sauzullo, Matteo Corsi, Miriam Mitilini (violini secondi), Matteo Introna e Antonio Mastroianni (viole), Michelangelo Carotenuto e Sabrina Lo Presti (violoncelli), Cristiano Pennone (contrabbasso).

La stagione musicale 2025 – 26 è realizzata dall’Associazione Alessandro Scarlatti con il sostegno di istituzioni pubbliche e private, che vanno dal MiC – Ministero della Cultura, alla Regione Campania, al Comune di Napoli, alla Città Metropolitana, fino ad Intesasanpaolo, Seda Group, Caronte e Unione Industriali di Napoli.