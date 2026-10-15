Lavoro, IPE: al via la VI edizione del Career Bootcamp per prepararsi ai colloqui

Come affrontare al meglio il primo colloquio di lavoro, quali sono le competenze maggiormente richieste dalle aziende e quali errori possono compromettere una candidatura? A queste domande è dedicata la VI edizione dell’IPE Career BootCamp, in programma giovedì 22 ottobre dalle 14 alle 17.30.

L’iniziativa, promossa dall’IPE Business School, è una giornata gratuita di formazione e orientamento rivolta a studenti della laurea magistrale, laureati triennali e laureati magistrali fino ai 30 anni. L’obiettivo è fornire ai partecipanti strumenti concreti per affrontare con maggiore consapevolezza i processi di selezione e l’ingresso nel mondo del lavoro.

Nel corso del BootCamp i partecipanti saranno coinvolti in esercitazioni pratiche, simulazioni e role playing, con il supporto dei Career Coach dell’IPE Business School, che metteranno a disposizione l’esperienza maturata in oltre vent’anni di attività nel campo dell’orientamento e della selezione.

Tra i temi affrontati ci saranno i trend e i principali player del mercato del lavoro, le ragioni per cui un curriculum può non superare la fase di selezione, le soft skill e hard skill più richieste dalle aziende e le modalità per affrontare un colloquio di gruppo.

Particolare attenzione sarà dedicata anche allo sviluppo delle competenze trasversali, tra cui public speaking, team building e gestione delle insicurezze, con l’obiettivo di aiutare i partecipanti ad arrivare più preparati al primo incontro con un’azienda.

Al termine della giornata sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

L’accesso è gratuito, ma i posti sono limitati: saranno accolte le prime 70 prenotazioni. È possibile iscriversi fino al 19 ottobre attraverso il form dedicato all’iniziativa.

L’IPE Career BootCamp nasce con l’obiettivo di offrire agli studenti e ai giovani laureati una maggiore consapevolezza sulle dinamiche del mercato del lavoro e sugli strumenti necessari per affrontare in modo efficace i processi di selezione.

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