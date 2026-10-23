Lavoro: Ipe Business School, 150 aziende da tutta Italia per i 40 diplomati del master in Hr e Digital Recruiting

A Napoli il 27 ottobre il Project Work & Graduation Day dell’XI edizione. La precedente edizione ha registrato il 90% di occupati entro cinque mesi dal diploma, il 75% in Campania.

Centocinquanta aziende da tutta Italia per quaranta diplomati, con un obiettivo comune: trasformare le competenze in opportunità professionali nel settore delle risorse umane. È il contesto in cui si svolgerà martedì 27 ottobre, a Napoli, il Project Work & Graduation Day dell’XI edizione del Master in HR e Digital Recruiting dell’IPE Business School.

L’appuntamento, in programma nella sede di via Pontano 36, rappresenta il momento conclusivo del percorso formativo e un’occasione di confronto diretto tra i giovani professionisti e il mondo delle imprese. Al centro della giornata, la presentazione dei Project Work sviluppati in collaborazione con aziende partner, su temi che spaziano dalla people analytics alla trasparenza retributiva, fino all’onboarding e alle strategie di attrazione e fidelizzazione dei talenti.

Tra i progetti in programma figurano quelli realizzati con doValue, Tempocasa, Ghella, The Magnum Ice Cream Company e Sottotono, a testimonianza della varietà degli ambiti in cui le competenze HR sono chiamate a generare valore.

A confermare le prospettive occupazionali del percorso sono i risultati della precedente edizione del Master: il 90% dei diplomati ha trovato occupazione entro cinque mesi dalla conclusione del corso, con il 75% degli inserimenti in Campania. Dati che evidenziano il ruolo della formazione specialistica e del raccordo con il tessuto imprenditoriale anche nel rafforzamento delle opportunità professionali sul territorio.

La giornata prevede inoltre un’anteprima dei risultati dell’indagine sulla Candidate Experience condotta dal Centro Studi e Ricerche IPE, dedicata all’esperienza dei candidati nei processi di selezione dei giovani laureati e professionisti della Gen Z e Millennial. L’iniziativa intende offrire alle aziende ulteriori elementi di riflessione sull’evoluzione del recruiting e sulla necessità di costruire percorsi di selezione più efficaci e attenti alle aspettative delle persone.

«Il valore di un Master non si misura soltanto nelle competenze acquisite in aula, ma nella capacità di metterle al servizio delle imprese e di accompagnare i giovani verso opportunità professionali concrete. Il confronto con le aziende, attraverso i Project Work e il lavoro di placement, consente agli allievi di misurarsi con problemi reali e di arrivare al mercato del lavoro con maggiore consapevolezza e preparazione. I risultati occupazionali della precedente edizione rappresentano un segnale incoraggiante e confermano l’importanza di mantenere un collegamento costante tra formazione e mondo produttivo», dichiara Andrea Iovene, Vice Direttore Generale e responsabile dell’Ufficio Placement dell’IPE Business School.

Il programma si aprirà alle 9.45 con l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti. Dalle 10.00 spazio alla presentazione dei Project Work, seguita alle 12.15 dall’anteprima dei risultati dell’indagine sulla Candidate Experience e, alle 13.00, da un aperitivo di networking tra diplomati, aziende e professionisti.

Il Project Work & Graduation Day si inserisce nell’attività dell’IPE Business School volta a favorire l’incontro tra formazione manageriale, competenze specialistiche e fabbisogni delle imprese, attraverso percorsi che integrano didattica, progetti applicativi e orientamento professionale