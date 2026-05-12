Le cellule si parlano, la pelle ascolta: gli esosomi entrano nella skincare professionale

Tre protocolli bifasici — Longevity Formula antiage, Balance Formula riequilibrante con esosomi di Centella asiatica, Radiance Formula schiarente con esosomi da alga blu — permettono a Liliana Paduano di tradurre in cosmetica il linguaggio della medicina rigenerativa. Il tutto in un mercato globale passato da 256 a 674 milioni di dollari in sei anni

NAPOLI – C’è un dialogo silenzioso che attraversa il nostro corpo da sempre. Le cellule si scambiano istruzioni, si comunicano stati, si organizzano nei processi di riparazione e rinnovamento. Lo fanno attraverso messaggeri microscopici — vescicole di pochi nanometri — che la biologia ha imparato a leggere solo negli ultimi decenni: gli esosomi. Oggi quel linguaggio nascosto è diventato la nuova soglia della skincare.

I numeri del contesto parlano chiaro. Secondo un report di Valuates Reports ripreso da MIT Technology Review, nel 2023 il giro d’affari globale dei prodotti skincare a base di esosomi ha toccato i 256 milioni di dollari, con una previsione di crescita fino a 674 milioni entro sei anni: un incremento del 163 per cento. Ciò che fino a poco tempo fa era territorio esclusivo della medicina estetica rigenerativa — inserito nei protocolli post-microneedling, post-laser o post-peeling — è oggi al centro di una nuova generazione di cosmetici professionali, studiati per agire non più solo sullo strato superficiale dell’epidermide, ma direttamente sulla comunicazione cellulare. Gli esosomi, in sostanza, non nutrono la pelle: le parlano.

Un esempio in tal senso è Eso System, la nuova linea professionale di trattamenti rigenerativi sviluppata da Liliana Paduano Cosmetics e presentata in tre formule complementari.

«Eso System – spiega Teresa Guarino, direttrice tecnica di Liliana Paduano Cosmetics – si sviluppa su un principio tecnico preciso, ovvero il sistema bifasico, che accoppia un concentrato attivo liofilizzato a un booster arricchito di esosomi vegetali. Si declina in tre protocolli pensati per esigenze cutanee diverse ma complementari: Longevity Formula, antiage; Balance Formula, riequilibrante per pelli miste e sensibili, costruita sugli esosomi di Centella asiatica — la “cica” diventata di culto nella skincare coreana per le sue proprietà lenitive e riparatrici; e Radiance Formula, schiarente e illuminante, con esosomi da alga blu ad azione antiossidante per agire su discromie e macchie cutanee. In tutti e tre i protocolli la separazione tra liofilizzato e booster preserva l’integrità di molecole fragili come gli esosomi».

«Portare gli esosomi in una linea cosmetica professionale – continua Guarino – significa assumersi una responsabilità tecnica precisa. Con Eso System abbiamo scelto di lavorare su vescicole di origine vegetale, perfettamente tollerate e adatte a un uso prolungato, e di costruire protocolli che agiscano in direzioni opposte (rigenerazione, riequilibrio e luminosità) ma con la stessa logica: non sostituire la pelle, ma aiutarla a ricordare come funziona quando sta bene».

Liliana Paduano Cosmetics è il brand di cosmetica professionale napoletano nato in seno all’Accademia Liliana Paduano, storica istituzione italiana attiva da oltre quarant’anni nella formazione professionale di makeup, estetica e beauty. Le linee del marchio vengono sviluppate in sinergia con il reparto R&D interno e distribuite attraverso il sito liliashop.it.