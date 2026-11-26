Creare un ponte concreto tra scuola e imprese, avvicinare i giovani all’alto artigianato napoletano e offrire nuove opportunità di formazione professionale. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa che l’Associazione Le Mani di Napoli e l’Istituto De Cillis intendono sviluppare per favorire l’incontro tra gli studenti e le eccellenze artigiane del territorio.

Il progetto è emerso nel corso dell’incontro che si è svolto oggi presso l’Istituto De Cillis, dove una delegazione dell’Associazione Le Mani di Napoli, guidata dal presidente, avvocato Maresca, e dal direttore generale Damiano Annunziato, ha incontrato gli studenti dell’indirizzo Moda per una mattinata di confronto, orientamento e riflessione sulle opportunità professionali legate al mondo dell’artigianato.

All’incontro ha preso parte il vicepreside dell’Istituto, mentre la dirigente scolastica, impossibilitata a essere presente per precedenti impegni, ha fatto pervenire i propri saluti.

Al centro della giornata il valore del saper fare artigiano e la necessità di trasmettere alle nuove generazioni competenze, conoscenze e opportunità professionali che rischiano di andare perdute senza un adeguato ricambio generazionale.

La sartoria napoletana e l’alto artigianato rappresentano, infatti, un patrimonio culturale e produttivo riconosciuto a livello internazionale. Un settore che oggi può dialogare con il design, l’innovazione, la creatività e i nuovi mercati, offrendo ai giovani concrete possibilità di crescita e realizzazione professionale.

Protocollo d’intesa tra scuola e imprese: il progetto per gli studenti

La principale novità emersa dall’incontro riguarda la volontà condivisa di avviare un protocollo d’intesa tra l’Istituto De Cillis e l’Associazione Le Mani di Napoli, con l’obiettivo di costruire una collaborazione stabile tra formazione scolastica e imprese dell’alto artigianato napoletano.

L’accordo, una volta formalizzato, potrà prevedere attività di orientamento professionale, incontri con maestri artigiani, visite aziendali, laboratori e percorsi formativi concordati con l’Istituto.

Il primo passo sarà l’organizzazione di una settimana sperimentale di esperienza formativa presso alcune sartorie e laboratori delle imprese associate a Le Mani di Napoli, compatibilmente con le disponibilità delle aziende e con le procedure scolastiche e di sicurezza previste.

Un’occasione per consentire a un primo gruppo di studenti di entrare direttamente nelle botteghe, osservare le lavorazioni, conoscere le tecniche e comprendere da vicino l’organizzazione delle realtà produttive.

Al termine della fase sperimentale potranno essere valutati ulteriori percorsi formativi e di tirocinio per gli studenti interessati, secondo modalità da concordare con la scuola.

Maresca: «La vera responsabilità di una comunità è non lasciare soli i propri giovani»

«Oggi abbiamo incontrato ragazzi che hanno bisogno non soltanto di essere ascoltati, ma di vedere riconosciute le proprie potenzialità», dichiara il presidente dell’Associazione Le Mani di Napoli, avvocato Maresca.

«Credo che il compito di un’associazione come la nostra vada ben oltre la tutela delle tradizioni. Abbiamo una responsabilità sociale nei confronti delle nuove generazioni. Se vogliamo difendere il patrimonio dell’alto artigianato napoletano, dobbiamo creare le condizioni affinché questo patrimonio abbia un futuro.

Il dialogo avviato oggi con l’Istituto De Cillis e la volontà di costruire un protocollo d’intesa rappresentano un passo importante in questa direzione. Vogliamo contribuire a realizzare un modello nel quale scuola e impresa non siano mondi separati, ma parti di un unico percorso educativo e di crescita. Una città che investe sui propri giovani investe sulla propria dignità e sul proprio futuro».

Damiano Annunziato: «Aprire le botteghe ai giovani significa investire nel futuro»

Particolarmente significativo il messaggio rivolto agli studenti dal direttore generale Damiano Annunziato, che ha invitato i ragazzi a considerare l’artigianato come una possibile opportunità professionale e una porta aperta anche verso i mercati internazionali.

«Per troppo tempo abbiamo chiesto ai giovani di comprendere il valore delle nostre tradizioni, senza domandarci se fossimo davvero capaci di parlare il loro linguaggio», afferma Annunziato.

«Oggi dobbiamo avere il coraggio di cambiare prospettiva. Non possiamo pretendere che un ragazzo si appassioni a un mestiere che non ha mai avuto la possibilità di conoscere realmente. Dobbiamo aprire le botteghe, far incontrare le generazioni, offrire esperienze vere.

Questa mattina ho guardato negli occhi quei ragazzi e ho visto curiosità, attenzione e una voglia di scoprire che spesso noi adulti non riusciamo a intercettare. La rivoluzione culturale e sociale che vogliamo promuovere parte proprio da qui: trasformare il sapere dei nostri maestri in un’opportunità per chi verrà dopo di noi.

Non vogliamo formare soltanto futuri artigiani. Vogliamo contribuire a formare giovani consapevoli, capaci di scegliere, di costruire la propria indipendenza e di credere nelle proprie possibilità. Se anche soltanto uno di questi ragazzi, grazie a questa esperienza, riuscirà a trovare la propria strada, avremo compiuto qualcosa di importante».

Alto artigianato napoletano e ricambio generazionale: le imprese aprono le botteghe

L’Associazione Le Mani di Napoli ha già avviato una ricognizione tra le aziende associate per individuare le prime sartorie e i laboratori disponibili ad accogliere gli studenti.

Le imprese artigiane sono chiamate a svolgere un ruolo che va oltre la conservazione delle tradizioni: diventare protagoniste attive della formazione e della trasmissione delle competenze alle nuove generazioni.

Il ricambio generazionale rappresenta, infatti, una delle principali sfide per il futuro dell’alto artigianato napoletano. La difficoltà nel coinvolgere i giovani e la necessità di tramandare conoscenze maturate attraverso decenni di esperienza rendono sempre più importante la collaborazione tra istituti scolastici e sistema produttivo.

L’iniziativa con l’Istituto De Cillis vuole rappresentare il primo passo verso un modello di collaborazione che Le Mani di Napoli auspica di poter estendere progressivamente anche ad altri istituti del territorio.

L’obiettivo è promuovere una nuova cultura dell’artigianato, non più percepito come una scelta professionale di ripiego, ma come un settore ricco di opportunità, capace di coniugare tradizione, innovazione, imprenditorialità e apertura ai mercati internazionali.

Le Mani di Napoli e Istituto De Cillis: una nuova alleanza per il futuro della città

L’incontro si è concluso in un clima di partecipazione ed entusiasmo, con la disponibilità manifestata da alcuni studenti a intraprendere una prima esperienza all’interno dei laboratori artigiani.

Un segnale positivo per un progetto che punta a trasformare il dialogo tra scuola e imprese in opportunità concrete di formazione e orientamento.

Per l’Associazione Le Mani di Napoli, valorizzare l’alto artigianato significa anche assumersi una responsabilità nei confronti del territorio: creare occasioni di crescita, preservare il patrimonio delle competenze e offrire ai giovani nuove prospettive professionali.

Perché il futuro della sartoria napoletana e dell’artigianato non si costruisce soltanto custodendo ciò che è stato, ma permettendo alle nuove generazioni di diventare protagoniste di ciò che sarà.

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