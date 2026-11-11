“Le melodie dell’anima napoletana” al teatro Troisi

Dopo il grande successo di pubblico e critica registrato per la lunga serie di concerti sul palco del Chiostro di Santa Maria La Nova, il gruppo “Pisapia & Gruppo Smeraldo”, con in testa il leader della formazione, il maestro Gennaro Pisapia, approda lunedì 16 novembre 2026 alle ore 21 sul palco del teatro Troisi di Napoli con lo spettacolo intitolato “Le melodie dell’anima napoletana-Racconti e segreti dei poeti e compositori dell’800 e ’900”. Non si tratterà di un semplice concerto, ma di un vero e proprio viaggio narrativo ed emozionante attraverso i capolavori immortali della cultura partenopea, arricchito da racconti, curiosità e

retroscena inediti sui poeti e sui compositori che hanno reso grande la nostra musica nel mondo.

Ad accompagnare gli spettatori in questo percorso, nelle vesti di “traghettatrice d’eccezione” e conduttrice della serata, sarà la telegiornalista e presentatrice Magda Mancuso, che interagirà sul palco con un ensemble di grandi talenti formato da Gennaro Pisapia (voce), Peppe Carannante (clarinetto), Michele Cordova (chitarra), Alessandro Pignalosa (mandolino), Francopaolo Perreca (sax soprano e percussioni), Gennaro Cerbone (basso e contrabbasso) e Ginevra Cordova (chitarra). Ad affiancare la formazione in alcuni brani sarà inoltre un quartetto d’archi composto da giovani musiciste del Conservatorio, per un connubio

perfetto di talento, passione e sonorità tradizionali. Lo spettacolo sarà ulteriormente arricchito dai video proiettati sui ledwall del palcoscenico, creando un’atmosfera immersiva e suggestiva.

«Ogni palcoscenico ha una sua anima e una sua magia – afferma Gennaro Pisapia – il Chiostro di Santa Maria La Nova ci ha regalato emozioni straordinarie, grazie anche a un’atmosfera suggestiva e a un pubblico meraviglioso. Il teatro Troisi rappresenta una nuova sfida, ma soprattutto una nuova occasione per incontrare il pubblico in una dimensione più teatrale e coinvolgente. Cambia la cornice, ma non cambia il nostro obiettivo: emozionare attraverso la grande musica napoletana».

A rendere ancora più prestigioso l’appuntamento è il recente e importante riconoscimento tributato all’ideatore della formazione musicale, il maestro Gennaro Pisapia, premiato alla Camera dei deputati dall’Intergruppo parlamentare “Sviluppo Sud aree fragili

e isole minori” con la seguente motivazione: “Per la straordinaria carriera dedicata alla diffusione della canzone classica napoletana nel mondo. Dagli storici successi internazionali con “I Cimarosa” alle moderne intuizioni del Gruppo Smeraldo, si conferma un autentico e instancabile ambasciatore della nostra preziosa tradizione musicale”. Un momento di grande rilievo artistico confermato anche dalla sua recente partecipazione in qualità di ospite al “Sannio Festival” a Benevento, dove si è esibito nei celebri brani “Lusingame” e “Voce ’e notte” accompagnato dai maestri Michele Cordova alla chitarra e Alessandro Pignalosa al mandolino.

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