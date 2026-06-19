Giovedì 25 giugno, alle ore 18, a “Casa Felerico”, Napoli, Benvenuta Estate! Ultimo incontro del Cafè Philo con “Le Regine del Jazz”. Nel reading-concerto, la storia delle grandi voci femminili e dei compositori attraverso pagine di vita e celebri canzoni. Ideato da Maresa Galli, vocalist, è un omaggio alle divine attraverso i brani più famosi da loro interpretati, composti da Gershwin, Ellington, Jobim, Charmichael, Rodgers e Hart, Marks e Simons, Thelonious Monk, Walter Gross e Jack Lawrence, Stan Gets, Dizzy Gillespie. Il repertorio, che spazia dallo swing alla bossa nova, dalla ballad al blues, è intercalato da frammenti di vita e brevi racconti a cura del critico e musicista Carlo Farina. Al pianoforte il M° Giovanni Rea.

Voce fuori campo di Rita Felerico, scrittrice, poeta, vicepresidente dell’associazione Peripli. Culture e Società Euromediterranee.

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