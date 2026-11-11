L’eccellenza e il futuro dei giovani: l’Antica Pizzeria Da Michele scommette sulla formazione all’Istituto “Ippolito Cavalcanti”

Trasmettere l’arte della pizza napoletana e investire concretamente sui talenti di domani: con questa visione, l’Antica Pizzeria Da Michele ha presentato, presso l’auditorium dell’I.P.S.E.O.A. Ippolito Cavalcanti di San Giovanni a Teduccio (Napoli), il nuovo percorso formativo promosso in sinergia con l’istituto partenopeo.

L’iniziativa riflette la centralità che l’azienda attribuisce da sempre alla formazione delle nuove generazioni, intesa non solo come trasmissione di un mestiere centenario, ma come vera e propria missione sociale ed educativa. Durante la conferenza è stata inoltre annunciata un’ulteriore opportunità: gli alunni più meritevoli del corso avranno la possibilità di accedere al percorso di formazione professionalizzante che l’Antica Pizzeria Da Michele in the world svolge ad Aversa, in collaborazione con Logos FormAzione, compiendo così un passo concreto verso l’inserimento nel mondo del lavoro.

All’incontro hanno preso parte la Dirigente Scolastica dell’Istituto, Carm ela Libertino, il Professor Ciro Sannino, la D.S.G.A. Giuliana Imperatore, insieme a Sergio Condurro, amministratore dell’Antica Pizzeria Da Michele, e Alessandro Condurro, amministratore de L’Antica Pizzeria Da Michele in the world.

Carmela Libertino, Dirigente Scolastico dell’I.P.S.E.O.A. Ippolito Cavalcanti, ha dichiarato: «Oggi si apre una pagina importante per la nostra scuola e per i nostri ragazzi. Portare un’eccellenza mondiale come l’Antica Pizzeria Da Michele all’interno del nostro istituto significa offrire agli studenti un’opportunità di crescita reale. Sapere che i nostri alunni più meritevoli potranno proseguire il percorso ad Aversa, per specializzarsi ulteriormente, è un incentivo a dare il massimo. Crediamo fortemente in una didattica capace di dialogare con il territorio e di spalancare le porte del futuro ai nostri giovani.»

Sergio Condurro, amministratore dell’Antica Pizzeria Da Michele, ha aggiunto «La formazione per noi non è un’attività marginale, ma il cuore pulsante della nostra visione aziendale. Trasmettere il rigore, il rispetto delle materie prime e la passione ai giovani è l’unico modo per custodire la vera tradizione della nostra pizza. Con questo progetto vogliamo dare agli studenti dell’Istituto Cavalcanti gli strumenti per costruire una carriera solida, aprendo le porte del nostro corso di Aversa a chi dimostrerà talento, impegno e dedizione».

Alessandro Condurro, amministratore de L’Antica Pizzeria Da Michele in the world, ha concluso: «Il nostro brand continua a crescere a livello internazionale, ma il motore del nostro successo resta la competenza delle persone. Investire nella scuola e nella formazione giovanile significa preparare gli ambasciatori della nostra pizza nel mondo. L’opportunità di proseguire la formazione ad Aversa rappresenta un ponte concreto tra i banchi di scuola e la nostra rete globale, offrendo ai migliori talenti prospettive professionali concrete».

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