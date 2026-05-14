“LECTIO PAULINI”: DOMANI A NOLA L’ULTIMO APPUNTAMENTOCON IL CICLO DI INCONTRI PROMOSSODAL CENTRO DI STUDI E DOCUMENTAZIONE SU PAOLINO DI NOLA

Sarà il professore Luca Mondin dell’Università Ca’ Foscari di Venezia a chiudere l’edizione 2026 di “Lectio Paulini”, ciclo di incontri promosso dal Centro di Studi e Documentazione su Paolino di Nola, con un commento delle epistole in versi del santo vescovo nolano ad Ausonio, in una relazione dal titolo: “Patrone, praeceptor, pater: le ultime epistole ad Ausonio (Paul. Nol. carm. 10-11 Hart. = ult. 1-2 Dolv.)”.

L’appuntamento è per domani, 14 maggio, alle 18:00, presso il Salone dei Medaglioni del palazzo vescovile di Nola: una data scelta dal Centro in quanto vigilia della festa liturgica della Traslazione delle reliquie di san Paolino.

«Paolino fu allievo di Ausonio di Bordeaux, uno dei più grandi maestri di retorica del tempo, alla cui scuola si formavano i più grandi funzionari dell’impero. Il retore di Bordeaux, negli anni in cui Paolino ritiratosi in Spagna maturò la sua scelta di vita ascetica, fu particolarmente colpito dalla decisione del suo antico allievo di vendere tutti i suoi beni e ritirarsi dal mondo, per dedicarsi solamente a Cristo, nuovo centro di vita e fonte dell’ispirazione poetica. Di questo dramma, che vide maestro e allievo prendere vie diverse, pur nell’immutabilità degli affetti, dà conto lo scambio epistolare in versi tra i due, di cui il prof. Mondin – uno dei massimi esperti di Ausonio – presenterà le uniche due lettere superstiti di Paolino», spiega la professoressa Teresa Piscitelli, presidente del Centro di Studi che da più di quaranta anni è impegnato ad approfondire la vita e le opere di Paolino di Nola e i contesti spirituali, storico-politici, letterari, teologici.

Per chi non potesse essere presente fisicamente al Palazzo Vescovile, l’organizzazione ha previsto la possibilità di seguire l’evento in diretta attraverso il canale YouTube del mensile diocesano inDialogo. Sullo stesso canale è possibile rivedere i tre precedenti appuntamenti del Ciclo di incontri.